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Ексфутболіст збірної Англії потрапив у відділення інтенсивної терапії після втрати свідомості

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ексфутболіст збірної Англії потрапив у відділення інтенсивної терапії після втрати свідомості
Гаскойн – член Залу слави англійського футболу
фото: PA

58-річного Гаскойна виявили непритомним у спальні власного будинку в місті Пул (Англія)

Ексфутболіст збірної Англії Пол Гаскойн перебуває у лікарні у відділенні інтенсивної терапії після втрати свідомості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror.

58-річного Гаскойна виявили непритомним у спальні власного будинку в місті Пул (Англія). Футболіста знайшов старий друг Стів Фостер, який допомагає йому у домашніх справах останнім часом. Він оперативно викликав лікарів.

За інформацією джерела, Гаскойн був поміщений у реанімацію, але зараз перебуває у стабільному стані та йде на поправку. Очікується, що ексфутболіст пробуде у лікарні кілька днів, після чого буде виписаний.

Гаскойн – член Залу слави англійського футболу. Він включений у символічні збірні чемпіонату світу-1990 та чемпіонату Європи-1996. Пол – дворазовий чемпіон Шотландії, володар Кубків Англії та Шотландії.

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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