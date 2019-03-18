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    «Ворскла» на останній хвилині втратила перемогу над «Арсеналом», яка виводила в першу шістку (відео)

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    «Ворскла» на останній хвилині втратила перемогу над «Арсеналом», яка виводила в першу шістку (відео)
    UA-Football

    У матчі тричі футболісти виконували пенальті

    В останньому матчі першого етапу української Прем’єр-ліги «Ворскла» приїхала в Київ для зустрічі з «Арсеналом». Для команди Сачка це був надважливий поєдинок, адже перемога виводила полтавців у першу шістку УПЛ, яка відкриває боротьбу за єврокубки.

    Утім, для гостей усе почалося вкрай погано. Вже в дебюту зустрічі «Каноніри» відкрили рахунок. Авагимян подав кутовий, а Вакуленко виграв верхову боротьбу та головою замкнув навіс.

    В середині тайму Дубінчак «привіз» пенальті, коли збив у карному майданчику Пердуту. До 11-метрової позначки підійшов Шарпар і впевнено реалізував таку можливість.

    Уже після перерви полтавці заробили ще одне право на пенальті. Удар Саківа зі штрафного зупинила рука Башлая і суддя знову вказав на «точку». Капітан «Ворскли» знову взяв на себе відповідальність виконати удар і знову був влучним.

    Уже на останній хвилині основного часу «Арсенал» зумів вирвати нічию завдяки голу Вакуленка, який теж оформив дубль.

    Таким чином «Ворскла» втратила перемогу над «Канонірами» і можливість вийти на п’яте місце, щоб в другому етапі чемпіонату боротися за місця в Лізі Європи.

    «Арсенал-Київ» - «Ворскла» (Полтава) - 2:2

    Голи: 1:0 - Вакуленко (8), 1:1 - Шарпар (24, пен), 1:2 – Шарпар (56, пен.), 2:2 - Вакуленко (90, пен). 
    «Арсенал-Київ»: Підківка - Дубінчак, Башлай, Вакуленко (к), Жичиков - Танковський, Оріховський (Ліпартія, 61), Домбровський (Янаков, 72), Авагимян, Кадимян (Сагуткін, 57) – Ковпак. Тренер – Ігор Леонов
    «Ворскла»: Шуст – Саків, Чеснаков, Гіоргадзе, Пердута – Габелок (Ребенов, 77), Сапай, Шарпар (к), Артур – Коломоєць (Сехич, 90+1), Карека. Тренер – Василь Сачко
    Судді: М. Козиряцький (Запоріжжя) – В. Володін (Херсон), І. Альохін (Хмельницький)
    Попередження: Кадимян (54), Підківка (90+3) - Коломоєць (55), Гіоргадзе (55), Пердута (83), Ребенов (82) 
    18 березня. Київ. Стадіон «Динамо».

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    ФК Ворскла
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