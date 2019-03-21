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    Двоє екс-футболістів «Арсеналу» через юристів добилися, щоб клуб почав їм платити зароблене

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    Юристи захистили права футболістів Руслана Черненка і Вадима Семчука в досудовому порядку - Двоє екс-футболістів «Арсеналу» через юристів добилися, щоб клуб почав їм платити зароблене
    Юристи захистили права футболістів Руслана Черненка і Вадима Семчука в досудовому порядку
    Фейсбук Юрія Юрченка

    Клуб-аутсайдер ще й поводиться у ставленні до підлеглих непорядно

    Двоє екс-футболістів київського «Арсеналу» збиралися позиватися до свого колишнього клубу, але в ході дебатів уже отримали левого частку заробленого. Про це сповістив на власній сторінці в «Фейсбуку» юрист Юрій Юрченко.

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    «До Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів за юридичною допомогою звернулися футболісти-професіонали Руслан Черненко та Вадим Семчук, - написав пан Юрченко. - Предмет звернення – заборгованість ФК «Арсенал» (Київ) за контрактами. За результатами звернення та вивчення документальних матеріалів, Асоціацією надана юридична допомога, підготовлено та направлено відповідні документи до Палати з вирішення спорів ФФУ та аргументовані матеріали відповідальним особам клубу з цього питання, у зв’язку з чим неодноразово проведено відповідні перемовини.

    В результаті вжитих заходів щодо захисту прав футболістів та проведених Асоціацією складних конструктивних переговорів з ФК «Арсенал» (Київ) сторонами досягнуто рішення стосовно позитивного вирішення спору мирним шляхом в позасудовому порядку: зокрема, станом на сьогодні футболістам погашено вже 85 % погодженої суми заборгованності».

    Нагадуємо, що «Арсенал» є безнадійним аутсайдером української Прем'єр-ліги.

     Читайте також: Баранка: «Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол»
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    ФК «Арсенал-Київ» Руслан Черненко Вадим Семчук
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