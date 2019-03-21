Двоє екс-футболістів «Арсеналу» через юристів добилися, щоб клуб почав їм платити зароблене



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Юристи захистили права футболістів Руслана Черненка і Вадима Семчука в досудовому порядку Фейсбук Юрія Юрченка

Клуб-аутсайдер ще й поводиться у ставленні до підлеглих непорядно

Двоє екс-футболістів київського «Арсеналу» збиралися позиватися до свого колишнього клубу, але в ході дебатів уже отримали левого частку заробленого. Про це сповістив на власній сторінці в «Фейсбуку» юрист Юрій Юрченко.

«До Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів за юридичною допомогою звернулися футболісти-професіонали Руслан Черненко та Вадим Семчук, - написав пан Юрченко. - Предмет звернення – заборгованість ФК «Арсенал» (Київ) за контрактами. За результатами звернення та вивчення документальних матеріалів, Асоціацією надана юридична допомога, підготовлено та направлено відповідні документи до Палати з вирішення спорів ФФУ та аргументовані матеріали відповідальним особам клубу з цього питання, у зв’язку з чим неодноразово проведено відповідні перемовини.

В результаті вжитих заходів щодо захисту прав футболістів та проведених Асоціацією складних конструктивних переговорів з ФК «Арсенал» (Київ) сторонами досягнуто рішення стосовно позитивного вирішення спору мирним шляхом в позасудовому порядку: зокрема, станом на сьогодні футболістам погашено вже 85 % погодженої суми заборгованності».

Нагадуємо, що «Арсенал» є безнадійним аутсайдером української Прем'єр-ліги.