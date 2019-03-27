«Ворскла» оголосила про відставку Сачка



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vorskla.com.ua

Василь Вікторович тренував полтавську команду 2114 днів

Василь Сачко залишив посаду головного тренера полтавського клубу, повідомляє офіційний «Ворскли». Під його керівництвом клуб не зміг завершити першу частину УПЛ у верхній шістці.

Сьогодні після зустрічі керівництва клубу з Сачком сторони вирішили не продовжувати співпрацю, дотерміново припинивши дію чинного контракту тренера з клубом.

Василь Вікторович очолив «Ворсклу» в червні 2013 року. За цей час команда тричі грала в єврокубках, а в минулому сезоні посіла в УПЛ третє місце.

Нагадаємо, що після нічиєї з «Арсеналом» тренер «Ворскли» Василь Сачко заговорив про відставку. Згодом журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас повідомив, що полтавську команду може очолити наставник «Шахтаря» U-21 Валерій Кривенцов, проте полтавський клуб одразу спростував таку інформацію.









