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    Федерація дзюдо України втратила одностайність щодо Насірова

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    Що відбувається? - Федерація дзюдо України втратила одностайність щодо Насірова
    Що відбувається?

    Дивні речі відбуваються в українському дзюдо

    У вівторок, 3 березня, весь провід української боротьби святкує день народження очільника Федерації дзюдо України Романа Насірова.

    З нагоди такої події у кращих традиціях «совку» пана Насірова привітав офіційний сайт Федерації, також не забули про Романа Михайловича й адміни Facebook-сторінки Асоціації спортивної боротьби, де Насірова має честь бути за віце-президента.

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    Але атмосферу всезагального свята зіпсував голос українського дзюдо на Facebook. З невідомих причини очільника федерації олімпійського виду спорту не привітали. Остання публікація на сторінці датується 1 березня й повідомляє про успіх на EUROPEAN OPEN Антона Савицького, який би був просто неможливим без мудрого керівництва Насірова.

    Редакція Главкому наразі намагається, з’ясувати причини – чи то технічний збій, чи прямий саботаж з елементами розколу та втрати одностайності, що в олімпійський рік є неприпустимим.

    Принагідно зазначимо, що сьогодні ще одна знаменна дата - рівно три роки тому колишнього очільника ДФС відсторонили від роботи в податковій. Підозру Насірову вручили в лікарні «Феофанія», де він мужньо сховався напередодні. Згодом відбувся суд, куди податківця завозили під уже знаменитою ковдрою «у клітинку», що стала його візитівкою.

    Роман Насіров дзюдо
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