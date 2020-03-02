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    Дзюдо: Українці вибороли чотири медалі в Польщі

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    <span>Артем Бубир - бронзовий призер EUROPEAN OPEN у ваговій категорії до 81 кг</span> - Дзюдо: Українці вибороли чотири медалі в Польщі
    Артем Бубир - бронзовий призер EUROPEAN OPEN у ваговій категорії до 81 кг

    Україна добре показала себе на Кубку Європи

    У столиці Варшаві в неділю, 1 березня, завершився черговий етап Відкритого Кубка Європи із дзюдо - EUROPEAN OPEN.

    За підсумками змагань призерами турніру стали четверо представників України.

    Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян виграв "срібло" у ваговій категорії до 66 кг.

    Бронзові нагороди здобули дніпряни Ганна Сурова (52 кг) та Артем Бубир (81 кг), а також Антон Савицький з Хмельницького (100 кг).

    Наступний у спортивному календарі дзюдоїстів - міжнародний турнір серії Grand Prix, який пройде 6-8 березня в Рабаті (Марокко).

    дзюдо Польша Артем Бубир Антон Савицький Анна Сурова
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