Дзюдо: Українці вибороли чотири медалі в Польщі
Артем Бубир - бронзовий призер EUROPEAN OPEN у ваговій категорії до 81 кг
Україна добре показала себе на Кубку Європи
У столиці Варшаві в неділю, 1 березня, завершився черговий етап Відкритого Кубка Європи із дзюдо - EUROPEAN OPEN.
За підсумками змагань призерами турніру стали четверо представників України.
Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян виграв "срібло" у ваговій категорії до 66 кг.
Бронзові нагороди здобули дніпряни Ганна Сурова (52 кг) та Артем Бубир (81 кг), а також Антон Савицький з Хмельницького (100 кг).
Наступний у спортивному календарі дзюдоїстів - міжнародний турнір серії Grand Prix, який пройде 6-8 березня в Рабаті (Марокко).