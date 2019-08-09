Вчора у Києві екс-глава ДФС Насіров радо приймав людину Путіна (фото)

8 серпня 2019 року. Київ, столиця країни, яка шостий рік потерпає від російської агресії. Президент федерації дзюдо України Роман Насіров приймає «чєловєка Путіна» Сєрґєя Соловєйчіка Фото з соцмереж

Бо ж спорт, як відомо, поза політикою

Не Венедіктовим єдиним. Поки відомий медіа-менеджер домовлявся в Києві про відкриття українського філіалу радіо «Ехо Москви», переможно фотографувався на тлі будівлі СБУ і давав інтерв'ю медведчуківському ЗМІ, в іншій частині нашої столиці з повагою приймали іншого московського гостя.

Сєрґєй Соловєйчік - президент Європейської федерації дзюдо. Вчора з ним зустрічався очільник національної федерації дзюдо українського. Той самий одіозний колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров.

В інформації, якої зі зрозумілих причин не поширюють на офіційних ресурсах і пабліках, але яка з'являється на сторінках приближених до пана Насірова і українського дзюдо людей читаємо: «В рамках проведення зустрічі було обговорено основні складові процесу організації змагань міжнародного масштабу в сучасних умовах та можливість їх проведення у найближчому майбутньому в Україні».

Це, звісно, чудово, якби не одне «але». Всім відомо про трепетне ставлення президента РФ Путіна саме до такого виду спорту як дзюдо. Зрозуміло, що керувати таким стратегічно важливим напрямом людина Владіміру Владіміровічу чужа не може.

Соловєйчік власне й не чужий. З відкритих джерел дізнаємося, що він очолює будівельну холдингову компанію ГВСУ «Центр». Ще в серпні 2016-го «Раша Тудей» писала наступне: «Європейським союзом дзюдо керує ще один наближений Путіна - Сєрґєй Соловєйчік, який з часом, швидше за все, змінить на посту президента Міжнародної федерації голландця Маріуса Візера».

Звісно, наш дзюдоїстичний істеблішмент із паном Насіровим на чолі про всі ці нюанси знає. Але вже не соромиться приймати «чєловєка Путіна» тут, у столиці країни, з якою Путін шостий рік веде війну.