ФІФА стверджує, що квитки на ЧС-2018 у Росії купили вже більше 5 тисяч українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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При цьому в організації не уточнюють, з яких регіонів надійшли заявки

Кількість українців, які вже мають квитки на матчі Чемпіонату світу 2018 року у Російській Федерації, збільшилася станом на 16 травня до 5,2 тисяч.

Про це повідомили у прес-службі ФІФА.

«На даний момент 5,2 тисяч квитків були виділені українським вболівальникам. Як відомо, остання фаза продажу триває», - інформує «Футбол 24».

Як повідомлялося на початку квітня, після другого етапу продажу квитків (з 5 грудня 2017 року по 3 квітня 2018 року) вболівальникам з України вже було розподілено 4140 квитків.

При цьому у ФІФА не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки.

Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів анексованого Росією Криму й окупованих районів Донецької та Луганської областей.

18 квітня 2018 року стартував останній етап продажу квитків на матчі ЧС-2018. У вболівальників є остання можливість придбати квитки онлайн у режимі реального часу й у порядку живої черги (за умові їхньої наявності).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав українців відмовитись від поїздки у Росію на Чемпіонат світу з міркувань безпеки, на що МЗС Росії відреагувало твітом українською мовою, закликаючи «не слухати різних дурнів».

При цьому директор Євро-2012 в Україні, відомий дипломат Маркіян Лубківський впевнений, що Росію чекає політичний бойкот, а вболівальників ЧС-2018 – небезпека.