Фонсека у костюмі Зорро назвав матч проти «Манчестер Сіті» практично ідеальним

При цьому наставник поки не замислювався, з ким не хоче зустрітися у плей-офф

На прес-конференцію після матчу з «Манчестер Сіті» головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прийшов у костюмі Зорро. Він відразу зауважив, що це – найвеселіша прес-конференція у його житті, адже всі сміялися, інформує офіційний сайт донецького клубу. «Це був практично ідеальний матч. Виграти у «Сіті»



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Паулу Фонсека. Фото ФК «Шахтар»

При цьому наставник поки не замислювався, з ким не хоче зустрітися у плей-офф

На прес-конференцію після матчу з «Манчестер Сіті» головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прийшов у костюмі Зорро.

Він відразу зауважив, що це – найвеселіша прес-конференція у його житті, адже всі сміялися, інформує офіційний сайт донецького клубу.

«Це був практично ідеальний матч. Виграти у «Сіті» непросто, але ми організовано та безпечно діяли в обороні, якісно виходячи в атаку», - сказав він.

«З ким не хочу зустрітися у плей-офф? Поки абсолютно про це не замислювався. Нам потрібно насолоджуватися моментом і відмінною перемогою. Думаю, вболівальники не тільки «Шахтаря», а й взагалі всі українці повинні пишатися тріумфом української команди», - додав наставник.

За словами Фонсеки, у першу чергу важливо було позбавити «Сіті» певних зон, де суперник представляв найбільшу небезпеку.

«Нам це вдалося. Англійці не створювали великої гостроти, що найголовніше. Ми намагалися максимально вивчити «Сіті», підготуватися до різних тактичних схем, і нам вдалося», - пояснив він.

«Питання по трансферному вікну обговорюється довгий час, і вихід в 1/8 фіналу ніяк на нього не вплине», - підсумував тренер.

Нагадаємо, Гвардіола задоволений, що його «Манчестер Сіті» програв саме «Шахтарю».