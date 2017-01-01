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    Гвардіола задоволений, що його «Манчестер Сіті» програв саме «Шахтарю»

    За словами наставника, на команду значний тиск чинила преса
    Наставник «Манчестер Сіті» поділився своїми думками після матчу з «гірниками». За словами Хосепа Гвардіоли, «Шахтар» грав добре, інформує офіційний сайт донецького клубу. «Я хочу привітати команду з виходом з групи. Ми теж почали непогано, але їхній перший гол був чудовий, а ось під час другого я відчув,
    • Сьогодні, 10:05
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    Паулу Фонсека та Пеп Гвардіола. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Паулу Фонсека та Пеп Гвардіола. Фото ФК «Шахтар»

    За словами наставника, на команду значний тиск чинила преса

    Наставник «Манчестер Сіті» поділився своїми думками після матчу з «гірниками».

    За словами Хосепа Гвардіоли, «Шахтар» грав добре, інформує офіційний сайт донецького клубу.

    «Я хочу привітати команду з виходом з групи. Ми теж почали непогано, але їхній перший гол був чудовий, а ось під час другого я відчув, що наш захист діяв не найкращим чином», - сказав він.

    «Приїхали сюди, щоб перемогти, але не змогли. Билися до кінця, намагаючись зробити це. Однак я задоволений, що ми дали шанс нашим молодим футболістам. Задоволений тим, як вони себе проявили», - додав наставник.

    Гвардіола також додав, що життя продовжується, а поразки – частина професії.

    «Зараз потрібно прийти у себе. Напевно, і добре, що ми програли. На нас дуже значний психологічний тиск чинила преса, а тепер я всім задоволений, незважаючи на такий результат», - підсумував він.

    Нагадаємо, «Шахтар» у Харкові переграв «Манчестер Сіті» та пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.

    Додамо, що Гвардіола перед матчем в Україні замовив 500 пляшок води і 70 бананів.

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