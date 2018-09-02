Формула-1. Ferrari розпочне Гран Прі Італії з першого ряду. Стартова решітка



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Райкконен стартувати першим, а Феттель - другим

Троє гонщиків втратять позиції на старті Гран Прі Італії 2018 року.

Ніко Хюлькенберг отримав відразу два штрафи – за інцидент на старті у Спа та заміну силової установки у Монці.

Даніель Ріккардо теж оштрафований за заміну силової установки, а Маркус Еріксон – за установку нового двигуна внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, Кімі Райкконен проїхав найшвидше коло в історії Формули-1.

Стартова решітка Гран Прі Італії:

1. Кімі Райкконен (Ferrari)

2. Себастьян Феттель (Ferrari)

3. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

4. Валттері Боттас (Mercedes)

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

6. Ромен Грожан (Haas)

7. Карлос Сайнс-молодший (Renault)

8. Естебан Окон (Force India)

9. П'єр Гаслі (Toro Rosso)

10. Ленс Стролл (Williams)

11. Кевін Магнуссен (Haas)

12. Сергій Сироткін (Williams)

13. Фернандо Алонсо (McLaren)

14. Серхіо Перес (Force India)

15. Шарль Леклер (Sauber)

16. Брендон Гартлі (Toro Rosso)

17. Стоффель Вандорн (McLaren)

18. Маркус Еріксон (Sauber)

19. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing)

20. Ніко Хюлькенберг (Renault)