Формула-1. Force India виступить на Гран Прі Бельгії під новою назвою



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Окрім того, команда втратить усі очки, зароблені у нинішньому сезоні до цього

Команда Формули-1 із Сільверстоуна змагатиметься у Спа цього вікенду під новою назвою – Racing Point Force India.

Як з’ясувалося раніше, консорціум на чолі з Лоуренсом Строллом придбав лише активи Force India, а не саму команду – юридичну особу. Це поставило під сумнів участь стайні у найближчому вікенді Формули-1 у Бельгії.

Але новим власникам увечері у четвер, 23 серпня, вдалося знайти компроміс із FIA та іншими командами, після чого індійська стайня була допущена до Гран Прі у Спа, але під новою назвою – Racing Point Force India.

Racing Point Force India офіційно стала новим учасником чемпіонату, і втратила всі очки, зароблені командою Force India у першій половині сезону-2018.

Наразі триває оформлення всіх документів та ребрендинг боксів, і до ранку п’ятниці все має бути готове.

Очікується, що найближчим часом операційного директора Отмара Сафнауера буде оголошено новим керівником команди, інформує motorsport.com.

Нагадаємо, російська компанія здивована, що їй не дали придбати команду Формули-1.