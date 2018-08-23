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    Російська компанія здивована, що їй не дали придбати команду Формули-1

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    Російська компанія здивована, що їй не дали придбати команду Формули-1

    Росіяни здивовані відхиленням своєї пропозиції купити Force India

    Російська компанія, яка була однією з відхилених претендентів на купівлю Force India, поставила під сумнів процес, який призвів до того, що команда була придбана консорціумом під керівництвом Лоуренса Стролла.

    Хімічна фірма «Уралкалій» тісно пов'язана з Дмитром Мазепіним, який є батьком гонщика GP3 і тестового гонщика Force India Микити Мазепіна.

    Мазепін-старший є заступником голови ради директорів, а також головою холдингу «Уралхім».

    У своєму прес-релізі, опублікованому у вівторок, компанія «Уралкалій» заявила, що «вважає, що процес, проведений адміністратором, може не відповідати найкращим інтересам кредиторів Force India та інших зацікавлених сторін, а також спорту в цілому».

    Проте адміністратори – Джефф Роулі та Джейсон Бейкер з аудиторської фірми FRP Advisory – відповіли, сказавши, що всі претенденти на команду були розглянуті однаково.

    По суті, «Уралкалій» вказує на те, що терміни подання пропозицій були недотримані, особливо тому, що 13 індійських банків вимагали згоди на будь-яку угоду через накладання заборони на майно початкових акціонерів.

    Раніше повідомлялося, що команда Формули-1 Force India врятувалася від зникнення.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Росія Автоспорт Формула-1
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