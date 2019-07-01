  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перша гучна втрата Wimbledon-2019: поразка фіналістки Roland Garros

    • Розсилка
    Маркета Вондроушова жаліється на біль у руці - Перша гучна втрата Wimbledon-2019: поразка фіналістки Roland Garros
    Маркета Вондроушова жаліється на біль у руці
    channelnewsasia.com

    Маркета Вондроушова не змогла розвинути паризького успіху

    Чеська тенісистка Маркета Вондроушова в першому колі Wimbledon програла американці Медісон Бренґл з рахунком 4:6, 4:6. За словами спортсменки, під час гри вона відчувала гострий біль у лівій руці.

    Читайте також

    «У мене виникли проблеми з рукою. Було боляче. Поки не знаю, що з нею сталося. Необхідно з'ясувати. Як тільки повернуся додому, відправлюся до лікаря і потім вирішу, що робити далі», - каже Вондроушова.

    20-річна спортсменка знялася з турніру в парному розряді і полетить додому в Чехію на обстеження.

    Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Франції Вондроушова вперше в кар'єрі дійшла до фіналу. У вирішальному матчі вона програла австралійці Ешлі Барті, яка зараз є першою ракеткою світу.

     Читайте також: Світоліна прокоментувала стартову перемогу на Wimbledon
    Читайте також
    теніс Wimbledon Маркета Вондроушова Медісон Бренґл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ