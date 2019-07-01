Перша гучна втрата Wimbledon-2019: поразка фіналістки Roland Garros



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Маркета Вондроушова жаліється на біль у руці channelnewsasia.com

Маркета Вондроушова не змогла розвинути паризького успіху

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова в першому колі Wimbledon програла американці Медісон Бренґл з рахунком 4:6, 4:6. За словами спортсменки, під час гри вона відчувала гострий біль у лівій руці.

«У мене виникли проблеми з рукою. Було боляче. Поки не знаю, що з нею сталося. Необхідно з'ясувати. Як тільки повернуся додому, відправлюся до лікаря і потім вирішу, що робити далі», - каже Вондроушова.

20-річна спортсменка знялася з турніру в парному розряді і полетить додому в Чехію на обстеження.

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Франції Вондроушова вперше в кар'єрі дійшла до фіналу. У вирішальному матчі вона програла австралійці Ешлі Барті, яка зараз є першою ракеткою світу.

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