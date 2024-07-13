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Футболіст-мільйонер Бундесліги влаштувався працювати в кондитерську

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Футболіст-мільйонер Бундесліги влаштувався працювати в кондитерську
Футболіст працює разом із батьком
фото: Bild

На літню відпустку спортсмен повернувся у рідне місто Скоп’є

Футболіст-мільйонер Бундесліги Еліф Елмас влаштувався працювати в кондитерську. Про це повідомляє Bild.

Півзахиснику із Північної Македонії 24 роки. Нещодавно він перейшов із італійського клубу «Наполі» до німецького «РБ Лейпциг». Сума контракту склала 24 млн. євро. Проте на літню відпустку спортсмен повернувся у рідне місто Скоп’є, де влаштувався працювати у кондитерську «Сладкарница мандарина». Її власником є тато футболіста Джеват. Щоб допомогти йому, Елмас особисто стоїть за прилавком, продає випічку та морозиво.

Елмас особисто стоїть за прилавком, щоб допомогти батьку
Елмас особисто стоїть за прилавком, щоб допомогти батьку
фото: Bild

«Мені подобається перебувати у рідній країні, відпочивати тут та розвантажити голову. Звичайно, частиною цього є допомога моєму батькові у пекарні. Там я можу думати про різні речі та насолоджуватися часом, проведеним із ним», – розповів футболіст.

Еліф Елмас на полі
Еліф Елмас на полі
фото: Bild

Раніше французький велосипедист Жюльєн Бернар отримав штраф за поцілунок із дружиною під час перегонів на «Тур де Франс».

Теги: штраф місто велосипедист

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