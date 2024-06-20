Білорусь заочно засудила до 20 років колонії радника Тихановської

Крім закликів до захоплення влади, Вячорку визнали винним ще за чотирма статтями Кримінального кодексу Білорусі

Вячорка, коментуючи ухвалений йому вирок, написав у своєму Фейсбуці, що суд відмовив йому в проханні бути присутнім на засіданні через відеозв'язок і не дав ознайомитися зі справою

Мінський міський суд заочно призначив старшому раднику з міжнародних відносин опозиціонерки Світлани Тихановської Франаку Вячорці 20 років колонії посиленого режиму у справі про заклики до захоплення влади. Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Білорусі, повідомляє Радіо Свобода.

Крім цього, Вячорку визнали винним ще за чотирма статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади, організація масових заворушень, створення «екстремістського формування» і наклеп на Олександра Лукашенка. Раніше Слідчий комітет РБ відкрив щодо політика спецпровадження: йому інкримінували дев'ять статей КК, зокрема держзраду і дискредитацію Білорусі.

Крім позбавлення волі, Вячорці призначили штраф у 60 тисяч рублів ($18 340).

Вячорка, коментуючи ухвалений йому вирок, написав у своєму Фейсбуці, що суд відмовив йому в проханні бути присутнім на засіданні через відеозв'язок і не дав ознайомитися зі справою.

«Кажуть, повертайся до Мінська. Принаймні, адвоката призначили. Я, звісно, написав їй (адвокату – ред.) одразу, і вона почала таку саму пісню: каже, повертайся до Мінська», – зазначив він.

Виданню Позірк Вячорка повідомив, що буде оскаржувати вирок суду та домагатися покарання «учасників цього цирку». Він додав, що «Лукашенківський «суд» високо оцінив» його роботу. «Дали по максимуму, що було передбачувано», – заявив опозиціонер.

Крім того, йому пред'явлено позов «в інтересах держави» про відшкодування майнової шкоди на суму понад 30,9 млн білоруських рублів, «заподіяної протиправними діями», пише білоруське Радіо Свобода.

Франак Вячорка – відомий у Білорусі опозиційний громадський діяч, журналіст і медіаексперт. На президентських виборах 2006 року він входив до штабу кандидата-опозиціонера Олександра Мілінкевича. У жовтні 2020 року приєднався до команди лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.

«Спеціальне провадження» – термін, яким у білоруському законодавстві позначають провадження щодо обвинувачених, які перебувають за межами країни. У них можуть конфіскувати майно, а також позбавити їх білоруського громадянства.

Нагадаємо, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами. Про це пише Associated Press.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка «неприйнятними», додавши, що вони «звучать як явні антисемітські коментарі». Про це повідомляє агенція JNS.