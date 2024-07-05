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Рівно 10 років тому були звільнені Краматорськ і Слов’янськ: як це було

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Рівно 10 років тому були звільнені Краматорськ і Слов’янськ: як це було
Українські військові піднімають прапор України над звільненим Слов'янськом
Фото: armyinform.com.ua

 5 липня 2014 року українські війська звільнили Слов'янськ та Краматорськ від російських окупантів

Рівно 10 років тому українські військові звільнили декілька міст Донеччини від російських бойовиків силами Антитерористичної операції. Ця подія стала переломним моментом у війні на сході України, продемонструвавши силу та рішучість українських військових.

Весна 2014: початок окупації

Навесні 2014 року, після незаконної анексії Криму, Росія розпочала гібридну війну на Донбасі. Російські бойовики та спецпризначенці захопили низку міст Донецької та Луганської областей, серед яких були й Слов'янськ, Краматорськ. Місцеве населення опинилося в заручниках терористів, які встановили свої порядки та розпочали репресії проти проукраїнських активістів.  Російські спецзагони та бойовики "ДНР" захопили Слов'янськ, захопивши будівлю МВС та СБУ, взявши заручників та встановивши блокпости. У відповідь український уряд розпочав Антитерористичну операцію, яка призвела до перших втрат серед українських військових. 

Початок окупації на Донбасі
Початок окупації на Донбасі
bbc.com/

Звільнення Краматорська

Тим часом у Краматорську проросійські сепаратисти також захопили владу, штурмуючи міський відділ міліції та міську раду. Попри опір місцевих жителів, терористи встановили контроль над містом.   До 13 квітня 2014 року терористи захопили також будівлю міської ради Краматорська, облаштувавши навпроти неї барикади. Крім того, бойовики облаштували блокпост біля аеропорту. За кілька днів підрозділи українського спецпризначення звільнили військовий аеродром у Краматорську від проросійських бойовиків. Під час звільнення декількох терористів взяли в полон. Ще через декілька місяців українські військові зайшли у місто. Це стало переломним моментом у війні на сході України та символом незламності українського народу. 

Перші кадри звільнення Слов'янська
Перші кадри звільнення Слов'янська
vchasnoua.com/

Звільнення Слов'янська: ключовий момент

12 квітня 2014 року російські спецназівці та бойовики «ДНР» захопили Слов'янськ, штурмуючи урядові будівлі, беручи заручників та встановлюючи блокпости. Українська влада відповіла розгортанням Антитерористичної операції (АТО). Початкові спроби звільнити місто призвели до втрат з обох сторін, але українські сили змогли закріпитися на стратегічній висоті Карачун. 5 липня 2014 року над міськрадою Слов’янська встановлено український прапор. Терористи з колоною бронетехніки прорвалися в сусідній Краматорськ, звідки пізніше втекли в Горлівку і Донецьк. Під час прориву були підбиті один танк, дві БМП і дві БМД терористів, які прикривали відхід. Утікаючи, окупанти залишили чималий арсенал зброї російського виробництва.

Після звільнення міста українці у Слов’янськ терміново завезли гуманітарну допомогу, а потім почали відновлювати місто після численних руйнувань.

Звільнення Слов'янська
Звільнення Слов'янська
bbc.com

10 років потому: нова фаза війни

Сьогодні, через 10 років, Україна знову зіткнулася з повномасштабною агресією Росії. Деякі міста Донеччини знову опинилися під окупацією, але українці продовжують боротися за свою свободу та незалежність. У цей день ми вшановуємо пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Їх подвиг назавжди залишиться в історії нашої країни.

Також на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької області падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття. 

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Теги: росія населення місто Україна репресії військові українці незалежність Костянтинівка звільнення

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