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У Києві проведуть 10 безоплатних екскурсій

Станіслав Груздєв
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У Києві проведуть 10 безоплатних екскурсій
КМДА підготувала киянам беоплатні екскурсії
фото: kmda

Нову екскурсію Печерськом, дитячий квест і прогулянки пдіготувала для киян столична влада

Управління туризму та промоцій КМДА і Київський центр розвитку туризму підготували для киян і гостей міста 10 екскурсій на безоплатній основі, серед яких – новий маршрут Печерськом із циклу районних екскурсій, квест для дітей і екскурсія для маломобільних груп населення.

Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, що розташовані неподалік.

Заходи відбудуться з середи до неділі. Місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах.

Екскурсія «Зустріч на перехресті Науки»

Під час екскурсії кияни та гості міста поринуть в атмосферну подорожі мальовничим куточком столиці – Голосієвом, який є осередком низки провідних науково-дослідних інститутів України. А також довідаються про здобутки та відкриття відомих науковців, які тут мешкали та працювали.

Екскурсія «Все починається з Університету»

Учасники екскурсії довідаються про те, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва, а також історію створення навколо Червоного корпусу парку та ботанічного саду.

Екскурсія «Прогулянка сучасною Оболонню»

Під час екскурсії учасники прогуляються житловим масивом від станції метро «Мінська» до Оболонської набережної та парку «Наталка». Екскурсанти також дізнаються про історію облаштування та створення різних цікавих меморіалів й об’єктів інфраструктури в цій місцевості, серед яких – новий пішохідний міст, що з’єднує набережну з Оболонським островом.

Екскурсія «Святошинське намисто»

Під час екскурсії відвідувачам розкажуть про створення та розбудову Святошинського району – від невеликого курортно-дачного передмістя Києва до густонаселеного житлового масиву. Також учасники дізнаються про видатних особистостей, які тут мешкали.

Важливо! Поруч із людиною, яка належить до маломобільних груп населення, має бути особа, що її супроводжує.

Екскурсія «Печерські історії»

Екскурсія «Печерські історії», де учасникам та учасницям розкажуть про літописний Звіринець та старовинні монастирі XII століття, про Звіринецьке укріплення Київської фортеці та катастрофу, яка відбулася тут 100 років тому. Також відвідувачі побувають у затишних двориках, збудованих у 1950-х роках, а також довідаються про історію будівництва Ботанічного саду на Печерських пагорбах.

Екскурсія «Київ хрещатий»

Екскурсія, на якій містяни та гості столиці ознайомляться з головною вулицею Києва, її видатними об’єктами, дізнаються про відомих особистостей, які свого часу жили на Хрещатику та відігравали важливу роль у розвитку міста загалом, а також його центральної вулиці зокрема.

Екскурсія «Меценати Києва»

Екскурсія, де буде змога дізнатися про традиції благодійництва та про відомі родини меценатів Києва, які жили у місті більше століття тому, а також оцінити їхній внесок у збереження музейних цінностей, коли вони перетворювали власні оселі на музеї чи молитовні будинки. 

Дитяча квест-екскурсія «Пізнаємо Київ – обираємо професію»

Дитяча квест-екскурсія «Пізнаємо Київ – обираємо професію» – це спільна прогулянка, під час якої дітям та їхнім батькам розкажуть про різноманітні події в історії України, а також пояснять сутність низки професій. В ігровій формі юні дослідники виконуватимуть задачі, подолання яких призведе до розкриття важливого гасла для нашої столиці.

Екскурсія «Київ історичний» 

Під час екскурсії ви матиме мижливість познайомить з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою та Подолом. 

Екскурсія «Київ – наймальовничіша столиця Європи»

Екскурсія, маршрут якої проведе учасників вулицями історичного Голосієва. Неймовірні пейзажі, що поєднують колоритність архітектурних стилів із величезним розмаїттям дерев і рослин, продемонструють, що недарма Київ у рейтингу найзеленіших європейських міст.

Важливо! Реєстрація на екскурсії – обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком.

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Теги: Київ культура КМДА місто столиця

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