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Справи про порнографію: дані за 2024 рік (інфографіка)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справи про порнографію: дані за 2024 рік (інфографіка)
В Україні за перші 5 місяців 2024 року було зафіксовано 1,6 тисяч справ про порнографію
фото з відкритих джерел

До суду доходить більше половини справ 

За даними Генеральної прокуратури України, в Україні за перші 5 місяців 2024 року було зафіксовано 1,6 тисяч справ про порнографію. Якщо кількість справ за дитячу порнографію зменшилась у 1,4 рази, порівняно з відповідним періодом минулого року, то справ за дорослий контент навпаки побільшало у 1,6 разів. Наразі 60% справ про контент 18+ дійшли до суду.  Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот 

Зазначається, що 871 кримінальне провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» було відкрито за перші п'ять місяців 2024 року. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік – тоді було зафіксовано 903 такі справи.

Ще 752 справи було відкрито стосовно дитячої порнографії (стаття 301-1). Це у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулоріч. Тоді було відкрито 1062 кримінальні провадження. 

Варто зазначити, що у звітах Генеральної прокуратури України ці дві статті почали розділяти з 2022 року. 

Кількість кримінальних справ про порно
Кількість кримінальних справ про порно
інфографіка Опендатабот

До суду наразі надійшло 60% справ – цей показник майже не змінився у порівнянні до 2023 року. 

Крім того, цьогоріч також значно знизився відсоток закритих справ на етапі досудового слідства. У 2024 році закрито лише 2% справ (17 проваджень), тоді як у 2021 році цей показник складав 14%, а у 2013 році взагалі 80%.

Кількість справ про порноконтент, що доходять до суду
Кількість справ про порноконтент, що доходять до суду
інфографіка Опендатабот

Нагадаємо, що у травні 2024 року Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким за надсилання принизливих повідомлень та фото сексуального характеру може загрожувати штраф до 2720 грн. 

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Теги: закон штраф Володимир Зеленський

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