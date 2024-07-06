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Російський генерал наказав обстріляти місто, в якому народився, йому повідомлено про підозру

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російський генерал наказав обстріляти місто, в якому народився, йому повідомлено про підозру
Російський генерал Сергій Кобилаш наказав обстріляти місто Одесу, в якому він народився
фото: Національна поліція України

Ракета влучила у 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Київському районі Одеси

Командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який є уродженцем Одеси, звинувачено у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За його наказом у квітні 2022 року російські літаки випустили ракети по Одесі, внаслідок чого було вбито 8 мирних людей та поранено ще 11. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як встановили слідчі, 23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, виконуючи наказ генерала Сергія Кобилаша, група літаків стратегічної авіації збройних сил РФ здійснила пуски крилатих ракет Х-101 у напрямку міста Одеса. Одна з них влучила у 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Київському районі.

Унаслідок цього загинули восьмеро цивільних людей, серед яких маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка, були поранені одинадцять містян, знищено й пошкоджено багато квартир у будинку, бізнес-центр, автомобілі.

Зруйнований російською ракетою у квітні 2022 року будинок в Одесі
Зруйнований російською ракетою у квітні 2022 року будинок в Одесі
фото: Національна поліція України

Ще одна крилата ракета влучила по кладовищу, внаслідок чого було поранено одну жінку, а також знищено й пошкоджено могили.

Одразу після обстрілу слідчі оглянули 61 пошкоджений об’єкт, тіла всіх загиблих, опитали 96 потерпілих та 20 свідків. Для отримання доказової бази воєнного злочину було проведено низку судово-медичних, молекулярно-генетичних, вибухово-технічних, будівельно-технічних та військових експертиз.

«На підставі зібраних доказів командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанту Кобилашу слідчі заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме у відданні наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин йому загрожує довічне позбавлення волі», – повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, 28 червня, російські загарбники вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Одеській області.

Також у ніч на 26 червня окупанти вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.

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Теги: Одеса бізнес наказ будинок жінка злочин місто ракета

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