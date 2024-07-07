Велосипедист отримав штраф те, що поцілував дружину під час гонки на «Тур де Франс»

Велогонщик вибачився, але зазначив, що «заради таких моментів готовий сплачувати штраф хоч щодня»

Бернара оштрафували на 200 швейцарських франків (приблизно 205 євро)

Французький велосипедист Жюльєн Бернар отримав штраф за поцілунок із дружиною під час перегонів на «Тур де Франс».

Спортсмен із команди Lidl-Trek виступав у гонці з роздільним стартом на сьомому етапі багатоденки.

Маршрут етапу проходив неподалік від будинку самого Бернара, тож його друзі та родичі вийшли підтримати спортсмена до траси. Коли гонщик подолав підйом, друзі вибігли до нього з табличками зі словами підтримки, а дружина швидко поцілувала Жюльєна.

Бернара оштрафували на 200 швейцарських франків (приблизно 205 євро) за «неналежну або неналежну поведінку під час гонки та заподіяння шкоди іміджу спорту».

Велогонщик вибачився за те, що «завдав шкоди іміджу свого спорту», ​​але зазначив, що «заради таких моментів готовий сплачувати штраф хоч щодня».

«Це було справді неймовірно. Моя дружина організовувала це з друзями вже кілька тижнів, і вона проробила дуже хорошу роботу. У «розділці» у вас є час розважитися. Саме ці моменти змушують мене продовжувати кататися велосипедом», – сказав Бернар.