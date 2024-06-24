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США не зможуть допомагати Ізраїлю у війні з «Хезболлою» – Associated Press

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США не зможуть допомагати Ізраїлю у війні з «Хезболлою» – Associated Press
Наступ Ізраїлю в Лівані може становити небезпеку для американських військових через конфлікт із «Хезболлою»
фото із відкритих джерел

Associated Press: Генерал ВПС США застерігає, шо наступ Ізраїлю в Лівані загрожує іранською військовою відповіддю

США, ймовірно, неспроможні допомогти Ізраїлю захистити територію у разі, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну війну з «Хезболлою». Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун Чарльз Браун, пише агентство Associated Press.

«Браун заявив, що США, ймовірно, не в змозі допомогти Ізраїлю захистити себе проти ширшої війни з «Хезболлою», – йдеться у публікації.

Браун, за даними агентства, сказав, що Іран «буде більш схильний підтримувати Хезболлу» і також наголосив, що у разі конфлікту Ізраїлю та «Хезболли» широку підтримку ліванському руху надасть Іран, що спровокує масштабніший конфлікт, який може поставити під загрозу сили США в регіоні. Він повідомив, що Тегеран, ймовірно, підтримує бойовиків ХАМАСу у Газі, але надасть більшу підтримку «Хезболлі», «особливо якщо вони відчують, що «Хезболла» зазнає серйозної загрози».

В останні дні ізраїльські чиновники стали все частіше заявляти, що Ізраїль близький до моменту ухвалення рішення щодо подальших дій на ліванському фронті через безперервні обстріли з боку «Хезболли». Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац пригрозив «Хезболлі» знищенням та серйозними збитками Лівану у разі розв'язання повномасштабної війни. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) раніше у червні заявила, що затвердила плани бойових дій для наступу в Лівані.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла». 

Ізраїльський лідер сказав, що, хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася. Але в Газі, за його словами, потрібно буде менше військ, що звільнить сили для боротьби з «Хезболлою».

Читайте також: Тисячі проіранських бойовиків готові долучитися до «Хезболли» у боротьбі з Ізраїлем

 

 

Теги: міністр наступ місто ХАМАС Беньямін Нетаньягу держава війна армія Ізраїль конфлікт

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