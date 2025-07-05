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Футболіст з РФ заявив, що має відмінні оцінки, але забув на якій спеціальності навчається

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Футболіст з РФ заявив, що має відмінні оцінки, але забув на якій спеціальності навчається
На запитання про спеціальність, на якій футболіст навчається, він зізнався: «Не пам'ятаю»

Тюкавін: Я навчаюсь в інституті, рік залишився

Форвард московського «Динамо» та збірної Росії з футболу Костянтин Тюкавін не зміг пригадати, на якій спеціальності навчається в інституті. Про це повідомляє «Главком».

Тюкавін розповів на Дні московського спорту, що навчається в інституті на п'ятірки, але не пам'ятає назву своєї спеціальності.

«Я навчаюсь в інституті, рік залишився», – сказав Тюкавін на зустрічі з уболівальниками.

На запитання про спеціальність, на якій футболіст навчається, він зізнався: «Не пам'ятаю».

При цьому Тюкавін наголосив, що отримує відмінні оцінки.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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