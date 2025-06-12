Путін заявив про створення нового роду військ РФ – військ безпілотних систем

Росія створює новий рід військ – війська безпілотних систем. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час другої наради щодо державної програми озброєнь на 2027-2036 роки. Заява пролунала на тлі обговорення питань удосконалення сил протиповітряної оборони, космічних систем та безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін заявив, що від початку так званої спеціальної військової операції (війни проти України) сили ППО РФ нібито знищили понад 80 тис повітряних цілей, з них 7,5 тис – це сучасні оперативно-тактичні та крилаті ракети.

За його словами, нова держпрограма озброєнь має забезпечити створення «універсальної системи ППО, яка ефективно вражатиме цілі незалежно від виду». Особливо актуальним напрямком диктатор назвав боротьбу з різними типами безпілотників, де, на його думку, потрібні «нові підходи і нестандартні рішення».

«Спеціальна військова операція показала, що роль, тактика і масштаб застосування, зрештою, сама лінійка засобів повітряного нападу, повітряного бою в сучасних бойових умовах значно змінилися. Вони зросли і кількісно, і якісно. Не кажучи вже про те, що літальні апарати різних видів і класів, у тому числі безпілотні, постійно вдосконалюються. І тому ефективна нейтралізація таких засобів нападу, протидія загрозам, які виходять від них, має виняткове значення», – заявив Путін.

Російський диктатор також сказав, спостерігається «стрімке зростання ефективності бойового застосування безпілотних літальних апаратів». За його словами, дрони активно використовуються для розвідки, контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, а також для мінування та розмінування місцевості. Путін також заявив, що «на рахунку наших операторів дронів до 50% знищеної і пошкодженої техніки та об'єктів противника».

Саме тому Росія, як заявив Путін, «зараз створює війська безпілотних систем як окремий рід». Необхідно забезпечити «швидкий і якісний їхній розвиток».

«Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Ба більше, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, для того щоб створити цей рід військ. Мова про підготовку кадрів, про виробництво, постачання сучасних апаратів, здатних посилити бойові можливості наших військ», – заявив Путін.

Нагадаємо, українські підрозділи в Сумській області потроху відштовхують російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. «Фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу», – каже він.