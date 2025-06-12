Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін заявив про створення нового роду військ РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Путін заявив про створення нового роду військ РФ
Країна-агресор створює новий рід військ
фото: скріншот з відео

Путін заявив про створення нового роду військ РФ – військ безпілотних систем

Росія створює новий рід військ – війська безпілотних систем. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час другої наради щодо державної програми озброєнь на 2027-2036 роки. Заява пролунала на тлі обговорення питань удосконалення сил протиповітряної оборони, космічних систем та безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін заявив, що від початку так званої спеціальної військової операції (війни проти України) сили ППО РФ нібито знищили понад 80 тис повітряних цілей, з них 7,5 тис – це сучасні оперативно-тактичні та крилаті ракети.

За його словами, нова держпрограма озброєнь має забезпечити створення «універсальної системи ППО, яка ефективно вражатиме цілі незалежно від виду». Особливо актуальним напрямком диктатор назвав боротьбу з різними типами безпілотників, де, на його думку, потрібні «нові підходи і нестандартні рішення».

«Спеціальна військова операція показала, що роль, тактика і масштаб застосування, зрештою, сама лінійка засобів повітряного нападу, повітряного бою в сучасних бойових умовах значно змінилися. Вони зросли і кількісно, і якісно. Не кажучи вже про те, що літальні апарати різних видів і класів, у тому числі безпілотні, постійно вдосконалюються. І тому ефективна нейтралізація таких засобів нападу, протидія загрозам, які виходять від них, має виняткове значення», – заявив Путін.

Російський диктатор також сказав, спостерігається «стрімке зростання ефективності бойового застосування безпілотних літальних апаратів». За його словами, дрони активно використовуються для розвідки, контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, а також для мінування та розмінування місцевості. Путін також заявив, що «на рахунку наших операторів дронів до 50% знищеної і пошкодженої техніки та об'єктів противника».

Саме тому Росія, як заявив Путін, «зараз створює війська безпілотних систем як окремий рід». Необхідно забезпечити «швидкий і якісний їхній розвиток».

«Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Ба більше, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, для того щоб створити цей рід військ. Мова про підготовку кадрів, про виробництво, постачання сучасних апаратів, здатних посилити бойові можливості наших військ», – заявив Путін.

Нагадаємо, українські підрозділи в Сумській області потроху відштовхують російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. «Фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу», – каже він.

Читайте також:

Теги: путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джерело «Главкому» в одному з мобільних операторів пояснює, що тимчасове блокування зв’язку за географічним принципом технічно зробити простіше, ніж провести тотальну прив’язку SIM-карт до паспортів
Чи відключатимуть мобільний зв’язок при дронових атаках? Фахівець пояснив нюанси
Сьогодні, 12:40
Заброньовані чоловіки мають можливість перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон, але є нюанс
8 червня, 09:55
Обмін тілами загиблих перенесено на наступний тиждень
Стало відомо, коли Україна та Росія обміняються тілами загиблих військових
7 червня, 19:31
Молдова попереджує про ймовірність застосування примусових заходів з боку російської влади щодо іноземців
Молдова рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії: причина
3 червня, 17:20
DeepState: Росіяни поставили ставку на просування в сторону населеного пункту Хотінь
Аналітики назвали села, які росіяни можуть окупувати на Сумщині
2 червня, 19:32
Харлан в сторіз Instagram розмістила власне фото у футболці з оригінальним зображенням
Харлан відреагувала на знищення СБУ російських стратегічних бомбардувальників
2 червня, 11:01
Очільник Глушківського району вважає, що українські Суми «мають стати частиною РФ»
Російські чиновники просять окупувати Суми: Путін «за»
21 травня, 14:32
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
16 травня, 06:40
РФ з початку війни втратила 10802 танки
Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 травня, 07:51

Політика

Путін заявив про створення нового роду військ РФ
Путін заявив про створення нового роду військ РФ
ЄС обрав спецпредставника з питань України – Politico
ЄС обрав спецпредставника з питань України – Politico
Вибори президента у Польщі. Верховний суд дозволив перерахунок голосів
Вибори президента у Польщі. Верховний суд дозволив перерахунок голосів
«Він не зовсім при собі». Губернатор Каліфорнії звинуватив Трампа у брехні
«Він не зовсім при собі». Губернатор Каліфорнії звинуватив Трампа у брехні
Наслідки операції «Павутина». Волкер пояснив Трампу, чому той все оцінив неправильно
Наслідки операції «Павутина». Волкер пояснив Трампу, чому той все оцінив неправильно
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
34K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
23K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
17K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
15K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua