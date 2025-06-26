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Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка
Молдова відкрито заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну
фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Росія посилила гібридні операції проти Молдови напередодні саміту Молдова – ЄС

Росія посилила гібридні операції проти Молдови напередодні важливого саміту Молдова – ЄС. Координацію цієї кампанії, спрямованої на протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил, здійснює перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко. Його кінцевим завданням є формування в Молдові проросійського уряду.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Операція Кремля охоплює кілька напрямів:

  • Медійні маніпуляції: Мережа прокремлівських ботів «матрьошка» активно поширює фейкові відео, стилізовані під продукцію провідних європейських медіа, таких як «Deutsche Welle», «Spiegel», «Euronews», «Business Insider». Метою цих фальшивок є дискредитація президентки Молдови Маї Санду.
  • Дипломатичний тиск: 25 червня Росія звинуватила двох молдовських громадян у шпигунстві, відмовивши у консульському доступі. Міністерство закордонних справ Молдови рішуче відкинуло ці звинувачення, назвавши їх безпідставними та політично вмотивованими.
  • Створення безпекових загроз: Під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу до Кишинева намагалися в’їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим. Молдовська влада заборонила в’їзд 195 особам, а ще 176 не допустили до рейсів, запобігши потенційним дестабілізаційним діям.

Молдова відкрито заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів, запланованих на 28 вересня. За словами прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана, у разі перемоги проросійських сил Кремль планує розгорнути 10 тис військових у Придністров’ї, що становить серйозну загрозу для суверенітету та безпеки країни.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра.

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Теги: Молдова росія

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