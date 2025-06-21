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Вірц звернувся до вболівальників «Ліверпуля» після рекордного трансферу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вірц звернувся до вболівальників «Ліверпуля» після рекордного трансферу
Минулого сезону Вірц взяв участь у 45 матчах, у яких він відзначився 16 голами та 15 результативними передачами

ЗМІ стверджують, що «Ліверпуль» заплатив за трансфер Вірца 125 млн. євро

Новий півзахисник «Ліверпуля» Флоріан Вірц звернувся до вболівальників мерсисайдців. Про це повідомляє «Главком».

«Звичайно, я бачив у соцмережах коментарі, в яких мене просили приєднатися до їхнього клубу, тож дякую їм за підтримку. З нетерпінням чекаю на можливість зіграти перед ними і разом досягти висот. Так, я дуже щасливий. Ну і вибачте, що довелося так довго чекати», – сказав Вірц в інтерв'ю прес-службі клубу.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що «Ліверпуль» заплатив за трансфер Вірца 125 млн. євро. Наголошувалося, що німецький півзахисник підпише контракт, розрахований до 2030 року.

Перехід півзахисника Флоріана Вірца до «Ліверпуля» з «Байєра» став найдорожчим вхідним трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги за версією Transfermarkt. За даними джерела, мерсисайдці заплатили €125 млн за 22-річного футболіста.

Трансфер Вірца перевершив за вартістю перехід півзахисника Енцо Фернандеса до «Челсі» з «Бенфіки», що відбувся у сезоні-2022/2023. Згідно з інформацією Transfermarkt, лондонський клуб заплатив за аргентинського гравця €121 млн.

Замикає трійку найдорожчих трансферів в історії АПЛ перехід нападника Джека Гриліша в «Манчестер Сіті» з «Астон Вілли» в сезоні-2021/2022 (€117,5 млн).

Минулого сезону Вірц взяв участь у 45 матчах, у яких він відзначився 16 голами та 15 результативними передачами. Контракт Вірца з «Байєром» був розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, американський клуб «Інтер Маямі» записав на свій рахунок першу перемогу на клубному чемпіонаті світу-2025. У другому турі групового етапу команда Ліонеля Мессі обіграла португальський «Порту» з рахунком 2:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль

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