РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною

ЦПД: Попри постійні великі втрати, Кремль намагається уникати прямої мобілізації власних громадян, але не хоче зупиняти війну

Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За даними ФСБ, на території країни наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в РФ і їх простіше «спонукати» до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем.

Крім того, у держдумі відкрито заявляють, багатьох українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, але не отримали російський паспорт, влада Росії вважає «людьми без громадянства». Новий закон може стати формальною підставою для мобілізації окупованих українців у російську армію.

«Попри постійні великі втрати, Кремль намагається уникати прямої мобілізації власних громадян, але не хоче зупиняти війну. Тому й вигадує нові «сірі схеми» поповнення своїх підрозділів», – наголошує ЦПД.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується.