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Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів»
Зеленський: Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: «Ніколи знову»
колаж: glavcom.ua

Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів, українці борються за людяність»

З нагоди Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни, 22 червня, президент України Володимир Зеленський провів паралелі між нацизмом і рашизмом, демонструючи разючі схожості між цими двома ідеологіями. Відповідним відеозверненням глава держави поділився у своїх соцмережах, пише «Главком».

«Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: «Ніколи знову», – нагадав Зеленський. Проте, за його словами, «сьогодні Росія повторює злочини нацистів: масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста».

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Президент наголосив, що нині українці «борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм». Він підкреслив, що це «бій за саму суть людяності: за свободу, гідність і справедливість».

22 червня 1941 року, о 04:00 ранку, армія Третього Рейху напала на Радянський Союз, попри підписаний Договір про ненапад. Україна була однією з основних арен бойових дій – період страждань та руйнувань забрав життя кожного п’ятого українця в часи Другої світової. 

Нагадаємо, у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. 

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив про ухвалення низки рішень після заяви російського диктатора Володимира Путіна про посягання на всю територію України, зокрема, зміни кадрів у дипломатичному корпусі та управління інституціями. 

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Теги: Володимир Зеленський війна росія Україна

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