Футболістка з Норвегії стала наймолодшою авторкою дублю в історії чемпіонатів Європи

Сігне Гаупсет (зліва) святкує разом із Вільде Бо Рісою після оформлення дублю в матчі проти Ісландії

Сігне Гаупсет підкорилося унікальне досягнення

Півзахисниця збірної Норвегії Сігне Гаупсет стала наймолодшою гравчинею, яка оформила дубль на чемпіонаті Європи з футболу. Сталося це в матчі третього туру групового етапу проти Ісландії, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До матчу другого туру чемпіонату Європи з футболу серед жінок збірна Норвегії підходила з двома перемогами, достроково кваліфікувавшись у плей-оф. Тоді як Ісландія в стартовому турі двічі поступилася збірним Фінляндії та Швейцарії.

У третьому турі Норвегія перемогла в надрезультативній грі проти Ісландії з рахунком 4:3, завдяки чому стала першою жіночою збірною без поразок на груповому етапі. Збірна очолює таблицю групи А, набравши дев'ять очок у трьох матчах.

Перший м'яч Гаупсет забила на 15-й хвилині зустрічі. Після подачі з кутового півзахисниця влучила у правий нижній кут воріт.

Другий гол гравчиня забила через 11 хвилин також з подачі півзахисниці збірної Норвегії Вільде Бе Ріси. Гаупсет здійнила удар з-за меж штрафного майданчика, знову влучивши в нижній кут воріт.

Завдяки цьому голу Сігне Гаупсет стала наймолодшою футболісткою, яка оформлювала дубль на жіночому Євро. До цього рекорд належав футболістці Нідерландів Вів'ян Мідемі, яка у фіналі чемпіонату Європи-2017 відзначилася голом у віці 21 року та 22 днів. Гаупсет встановила це досягнення у віці з різницею рівно на рік за результат Мідеми – 20 років 22 дні.

«Це неймовірне та захопливе відчуття! Грати свою першу гру від стартового складу і мати змогу допомогти команді перемогти – це щось грандіозне. Цей результат — абсолютно чудовий. Відколи дізналася, що вийду в стартовому складі, просто з нетерпінням чекала гри», – поділилася Гаупсет у коментарі УЄФА.

Сігне Гаупсет: що відомо про гравчиню

20-річна півзахисниця «Бранну» та збірної Норвегії з футболу.

Розпочала юнацьку кар'єру в норвезькому «Райвалі», згодом перейшла до найбільшого клубу міста «Мольде» та продовжила грати в «Бранні».

За «Бранн» грає з 2021 року, зіграла 73 матчі, відзначилась 21 голом та 14 асистами.

Починаючи зі збірної U17 провела за Норвегію 30 матчів, у них забила 19 голів та відзначилась трьома асистами.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.