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Визначилися вісім учасників плей-оф клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися вісім учасників плей-оф клубного чемпіонату світу
Клубний чемпіонат світу проходить у США
фото: ФІФА

У плей-оф клубного чемпіонату світу зіграють 16 команд

Стала відома половина учасників плей-оф клубного чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

У плей-оф клубного чемпіонату світу вийшли: «Інтер Майамі», «Палмейрас», «ПСЖ», «Ботафого», «Манчестер Сіті», «Ювентус», «Баварія» та Фламенго».

Також стали відомі перші пари: у 1/8 фіналу турніру «Палмейрас» зіграє з «Ботафого», а «Інтер Майамі» зустрінеться з «ПСЖ».

У ніч проти вівторка, 24 червня, учасників плей-оф визначали в групі А. Бразильський «Палмейрас» зустрічався з американським «Інтер Маямі» Ліонеля Мессі, а португальський «Порту» грав проти єгипетського «Аль-Ахлі».

У всіх чотирьох команд перед третім туром залишалися шанси на вихід до 1/8 фіналу. Ключовим став матч лідерів – «Палмейраса» та «Інтер Маямі», поразка для яких могла означати виліт з турніру.

Як пройшли матчі

«Інтер Маямі» першим вразив ворота суперника. На 16-й хвилині нападник Тадео Альєнде після передачі пробив впритул до правої стійки, а після години ігрового часу Луїс Суарес подвоїв перевагу американської команди ударом у ліву «дев'ятку».

На 80-й хвилині нападник «Палмейраса» Паулінью підхопив пас та відправив м'яч у лівий нижній кут воріт. За сім хвилин півзахисник Маурісіо відновив паритет і встановив фінальний рахунок – нічия 2:2.

«Порту» та «Аль-Ахлі» розіграли між собою найрезультативнішу нічию турніру. Єгиптяни чотири рази виходили уперед – португальці щоразу відігравався найрезультативнішим став автор хеттрику Вессам Абу Алі, який забив перші три голи єгипетської команди.

ЧС-2025. 3-й тур

  • «Палмейрас» (Бразилія) – «Інтер Маямі» (США) – 2:2
  • «Порту» (Португалія) – «Аль-Ахлі» (Єгипет) – 4:4

«Палмейрас» та «Інтер Маямі» завдяки нічиїй залишилися недосяжними для решти переслідувачів – по п'ять очок, вийшовши до плейоф з першого та другого місць.

Турнірна таблиця групи А

  1. «Палмейрас» – 5 (3 матчі), 4:2 (різниця голів)
  2. «Інтер Маямі» – 5 очок (3), 4:3
  3. «Порту» – 2 (3), 5:6
  4. «Аль-Ахлі» – 2 (3), 4:6

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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