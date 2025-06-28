Шалені гроші. Ексгравець «Зорі» розповів, скільки «Шахтар» платив у 2012 році за нічию з «Динамо»

Козаченко: За те, що ми зробили «Шахтар» чемпіоном, нам привезли 1 мільйон доларів

Козаченко: Чи була стимуляція? Звичайно, була

Колишній воротар луганської «Зорі» Дмитро Козаченко назвав суму, яку команда отримала від «Шахтаря» за відібрані у «Динамо» очки у поєдинку чемпіонату України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

«Чи була стимуляція? Звичайно, була. За те, що ми зробили «Шахтар» чемпіоном, нам привезли 1 мільйон доларів», – заявив Козаченко.

Нагадаємо, у 2012 році у 29 турі чемпіонату «Динамо» зіграло внічию із «Зорею». Ця нічия дозволила «Шахтарю» вирватися вперед на два очки.

В останньому турі «гірники» вдома розгромили «Олександрію» з рахунком 3:0 і виграли «золото» УПЛ.

Сама «Зоря» тоді врятувалася від вильоту, набравши 26 залікових пунктів і посівши підсумкове 13-те місце в турнірній таблиці.

«Динамо» у підсумку відстало від «Шахтаря» на чотири очки, зігравши внічию ще й в останньому турі.

Нагадаємо, груповий етап клубного чемпіонату світу-2025 завершився, і стали відомі всі 16 команд, що продовжать боротьбу в 1/8 фіналу.

1/8 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

28 червня, 19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)

28 червня, 23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)

29 червня, 19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)

29 червня, 23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)

30 червня, 22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)

1 липня, 04:00 – «Манчестер Сіті» (Англія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)

1 липня, 22:00 – «Реал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)

2 липня, 04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.