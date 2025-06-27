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Визначився чемпіон України з футболу серед аматорських команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився чемпіон України з футболу серед аматорських команд
Команда із Заліщиків стала чемпіоном України серед аматорів

У поєдинку за чемпіонство зустрілися «Атлет» (Київ) та «Дністер» (Заліщики, Тернопільська обл.)

27 червня в Києві на НТК ім. В. Баннікова відбувся фінальний поєдинок чемпіонату України серед аматорських команд сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У поєдинку за чемпіонство зустрілися «Атлет» (Київ) та «Дністер» (Заліщики, Тернопільська обл.). Обидві команди вперше пробилися до фіналу аматорської першості.

Основний час матчу завершився внічию – 1:1. У додаткові ж 30 хвилин сильнішим виявився «Дністер», який двічі розписався у воротах суперника – 3:1. Таким чином, саме команда із Заліщиків стала чемпіоном України серед аматорів. 

Чемпіонат України серед аматорів. Фінал

«Атлет» (Київ) – «Дністер» (Заліщики, Тернопільська обл.) – 1:3 (1:1, 1:1)

Голи: Бабич (15) – Процик (21), Голодрига (118), Кірієнко (120+1).

На 36-й хвилині вилучений Гаркуша («А»).

Нагадаємо, груповий етап клубного чемпіонату світу-2025 завершився, і стали відомі всі 16 команд, що продовжать боротьбу в 1/8 фіналу.

1/8 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

  • 28 червня, 19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • 28 червня, 23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
  • 29 червня, 19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
  • 29 червня, 23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)
  • 30 червня, 22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)
  • 1 липня, 04:00 – «Манчестер Сіті» (Англія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • 1 липня, 22:00 – «Реал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)
  • 2 липня, 04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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