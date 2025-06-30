Futsal Week Summer Cup. Юнацька збірна України із футзалу перемогла в заключній грі

В останній грі турніру Україна перемогла Чехію

Юнацька збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2025 (U-19) завершила виступи на міжнародному турнірі Futsal Week Summer Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На першому етапі турніру в хорватському Поречі підопічні Ігоря Москвичова поступилися Португалії (0:4) і перемогли Словенію (5:4). Як наслідок, наша команда посіла другу сходинку в групі А й за регламентом змагань потрапила до турніру за 4-6 місця разом із Чехією та Нідерландами.

У першому матчі другого етапу Futsal Week Summer Cup синьо-жовті здолали Нідерланди (2:1). 29 червня збірна України U-19 зустрічалася із Чехією. У першому таймі точилася рівна боротьба з гострими моментами у воріт обох команд. Але своїм шансом одного разу скористалися тільки чехи. На 6-й хвилині Томаш Зіта переграв нашого голкіпера – 1:0.

Після перерви суперники обмінялися голами. Спочатку Марек Тихий довів перевагу наших опонентів до двох м'ячів, але вже за дві хвилини українці скоротили відставання – 1:2. І на цьому не зупинилися. За дві хвилини до фінального свистка вони не лише зрівняли рахунок, а й вирвали перемогу – 3:2. Хет-трик оформив Максим Гайдучик.

Таким чином, підопічні Ігоря Москвичова посіли четверте місце на Futsal Week Summer Cup.

Futsal Week Summer Cup. Турнір за 4-6 місця

Україна – Чехія – 3:2 (0:1)

Голи: Гайдучик (30, 38, 38) – Зіта (6), Тихий (28).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на чемпіонат Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».