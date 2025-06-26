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Визначилися шість пар плей-оф клубного чемпіонату світу 

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися шість пар плей-оф клубного чемпіонату світу 
«Боруссія» Дортмунд в 1/8 фіналу зіграє з клубом «Монтеррей»
фото: AP

Груповий етап турніру завершиться 26-27 червня

Завершилися матчі групи E на Клубному чемпіонаті світу-2025 – визначилися шість пар плей-оф. Про це повідомляє «Главком».

У 12-й день турніру завершилася боротьба в групі E. У центральному поєдинку дня міланський «Інтер» здолав аргентинський «Рівер Плейт» із рахунком 2:0 та гарантував собі перше місце в квартеті. Паралельно мексиканський «Монтеррей» розгромив японську «Ураву Ред Даймондз» – 4:0, випередив «Рівер» у турнірній таблиці та вийшов в 1/8 фіналу.

Результати третього туру, група E

«Інтер» (Італія) – «Рівер Плейт» (Аргентина) – 2:0
«Монтеррей» (Мексика) – «Урава Ред Даймондз» (Японія) – 4:0

Група E

  1. «Інтер» (Італія) – 7 очок, 5:2
  2. «Монтеррей» (Мексика) – 5 очок, 5:1
  3. «Рівер Плейт» (Аргентина) – 4 очки, 3:3
  4. «Урава Ред Даймондз» (Японія) – 0 очок, 2:9

1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Субота, 28 червня

19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)

Неділя, 29 червня

19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)

Понеділок, 30 червня

22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)

Середа, 2 липня

04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)

Груповий етап завершиться 26-27 червня.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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