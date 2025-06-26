Визначилися шість пар плей-оф клубного чемпіонату світу
Груповий етап турніру завершиться 26-27 червня
Завершилися матчі групи E на Клубному чемпіонаті світу-2025 – визначилися шість пар плей-оф. Про це повідомляє «Главком».
У 12-й день турніру завершилася боротьба в групі E. У центральному поєдинку дня міланський «Інтер» здолав аргентинський «Рівер Плейт» із рахунком 2:0 та гарантував собі перше місце в квартеті. Паралельно мексиканський «Монтеррей» розгромив японську «Ураву Ред Даймондз» – 4:0, випередив «Рівер» у турнірній таблиці та вийшов в 1/8 фіналу.
Результати третього туру, група E
«Інтер» (Італія) – «Рівер Плейт» (Аргентина) – 2:0
«Монтеррей» (Мексика) – «Урава Ред Даймондз» (Японія) – 4:0
Група E
- «Інтер» (Італія) – 7 очок, 5:2
- «Монтеррей» (Мексика) – 5 очок, 5:1
- «Рівер Плейт» (Аргентина) – 4 очки, 3:3
- «Урава Ред Даймондз» (Японія) – 0 очок, 2:9
1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025
Субота, 28 червня
19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
Неділя, 29 червня
19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)
Понеділок, 30 червня
22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)
Середа, 2 липня
04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)
Груповий етап завершиться 26-27 червня.
Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.