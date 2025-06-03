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Ліга націй серед жінок: де дивитися заключну гру збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй серед жінок: де дивитися заключну гру збірної України
Пряма трансляція поєдинку Хорватія – Україна відбудеться на YouTube-каналі УАФ

Наша команда достроково забезпечила собі перше місце в групі та путівку в Лігу А наступного циклу

Сьогодні, 3 червня жіноча збірна України проведе заключний матч у Лізі націй – проти Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок відбудеться в містечку Карловац на стадіоні «Бранко Чавлович-Чавлек» і розпочнеться о 20:00.

Наша команда стартувала в турнірі з трьох перемог – над Албанією (2:1), Хорватією (2:1) і Чехією (1:0), потім зіграла із тією самою Чехією внічию (1:1), а у п'ятому турі вдруге обіграла Албанію (2:1) і достроково забезпечила собі перше місце в групі та путівку в Лігу А наступного циклу!

Пряма трансляція поєдинку Хорватія – Україна відбудеться на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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