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Російський ексфутболіст згорів живцем, коли намагався позбутися змій за допомогою вати

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський ексфутболіст згорів живцем, коли намагався позбутися змій за допомогою вати
Коркін помер у середу, 18 червня, в одній із липецьких лікарень, де кілька днів перебував у комі

Коркін провів 123 матчі в чемпіонаті Росії та забив 64 голи

Один з найкращих бомбардирів в історії липецького футболу (РФ) Геннадій Коркін згорів живцем, коли намагався позбутися змій за допомогою вати. Про це повідомляє «Главком».

Геннадій Коркін жив у селі Грязне. Кілька днів тому за порадою одного із сусідів він вирішив боротися зі зміями за допомогою вати – розкидав її на ділянці поруч з будинком та підпалив.

Вогонь перекинувся на будівлю, в якій був чоловік. Він загорівся, але йому вдалося вибратися і кинутися прямо в одязі, що горить, у ставок. У Коркіна діагностували опіки 78% тіла.

Чоловік помер у середу, 18 червня, в одній із липецьких лікарень, де кілька днів перебував у комі, підключений до апарату ШВЛ. Йому був 61 рік.

Коркін виступав за «Металург» у 1990-1991, 1993, 1994-1995 роках. Він провів 123 матчі в чемпіонаті Росії та забив 64 голи. З цими показниками він є одним з найкращих бомбардирів в історії липецького футболу.

Нагадаємо, Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта Кирила Бабічука

«ФСБР співчуває рідним та близьким Кирила Бабsчука. 15 червня майстер спорту Росії з греко-римської боротьби Кирило Бабічук загинув у віці 27 років, виконуючи свій обов'язок у зоні СВО (так російська пропаганда називає російську агресію проти України – «Главком»). Федерація спортивної боротьби Росії, спортсмени та тренери збірних команд Росії з вільної, жіночої та греко-римської боротьби щиро співчувають рідним та близьким Кирила Бабічука», – йдеться у заяві.

27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби, переможцем та призером російських та міжнародних турнірів.

Після завершення професійної кар'єри Бабічук працював тренером. Його вихованці ставали чемпіонами та призерами молодіжних першостей Росії з греко-римської боротьби.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що 15 червня по позиціях 1 штурмової роти 1 мотострілецького батальйону 64 Омсбр 35 армії було застосовано FPV-дрон. Це сталося за 3 км від населеного пункту Решетилівське (Запорізька область). Внаслідок удару окупант Бабічук отримав поранення не сумісне із життям.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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