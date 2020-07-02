Гандбольний «Мотор» із Запоріжжя отримав суперників за Лігою чемпіонів-2020/2021



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«Мотор» знову зіграє македонським «Вардаром» Фото - Handballfast.com

Група важка, але із неї можна виходити

Найсильніший чоловічий гандбольний клуб України запорізький «Мотор» отримав суперників за груповим турніром Ліги чемпіонів-2020/2021.

16 команд, які отримали право грати в найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу, були розділені на дві вісімки. До наступного раунду вийдуть по шість найсильніших.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів-2020/2021

Група А

«Вардар» (Скоп’є, Македонія)

«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція)

«Віве Кельце» (Польща)

«Порту» (Португалія)

«ПІК Сеґед» (Угорщина)

«Фленсбурґ» (Німеччина)

ГК імені Мешкова (Брест, Білорусь)

«Елверум» (Норвегія)

Група В

«Барселона» (Іспанія)

«Веспрем» (Угорщина)

«Кіль» (Німеччина)

«Ольборґ» (Данія)

«Нант» (Франція)

«Мотор» (Запоріжжя, Україна)

«Цельє» (Словенія)

«Заґреб» (Хорватія)

Ліга чемпіонів стартує восени. Дати будуть визначені пізніше, в залежності від ситуації з поширенням пандемії коронавірусу.