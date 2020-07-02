Гандбольний «Мотор» із Запоріжжя отримав суперників за Лігою чемпіонів-2020/2021
Група важка, але із неї можна виходити
Найсильніший чоловічий гандбольний клуб України запорізький «Мотор» отримав суперників за груповим турніром Ліги чемпіонів-2020/2021.
16 команд, які отримали право грати в найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу, були розділені на дві вісімки. До наступного раунду вийдуть по шість найсильніших.
Результати жеребкування Ліги чемпіонів-2020/2021
Група А
«Вардар» (Скоп’є, Македонія)
«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція)
«Віве Кельце» (Польща)
«Порту» (Португалія)
«ПІК Сеґед» (Угорщина)
«Фленсбурґ» (Німеччина)
ГК імені Мешкова (Брест, Білорусь)
«Елверум» (Норвегія)
Група В
«Барселона» (Іспанія)
«Веспрем» (Угорщина)
«Кіль» (Німеччина)
«Ольборґ» (Данія)
«Нант» (Франція)
«Мотор» (Запоріжжя, Україна)
«Цельє» (Словенія)
«Заґреб» (Хорватія)
Ліга чемпіонів стартує восени. Дати будуть визначені пізніше, в залежності від ситуації з поширенням пандемії коронавірусу.