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    Гандбольний «Мотор» із Запоріжжя отримав суперників за Лігою чемпіонів-2020/2021

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    &laquo;Мотор&raquo; знову зіграє македонським&nbsp;&laquo;Вардаром&raquo; - Гандбольний «Мотор» із Запоріжжя отримав суперників за Лігою чемпіонів-2020/2021
    «Мотор» знову зіграє македонським «Вардаром»
    Фото - Handballfast.com

    Група важка, але із неї можна виходити

    Найсильніший чоловічий гандбольний клуб України запорізький «Мотор» отримав суперників за груповим турніром Ліги чемпіонів-2020/2021.

    16 команд, які отримали право грати в найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу, були розділені на дві вісімки. До наступного раунду вийдуть по шість найсильніших.

    Результати жеребкування Ліги чемпіонів-2020/2021

    Група А

    «Вардар» (Скоп’є, Македонія)
    «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція)
    «Віве Кельце» (Польща)
    «Порту» (Португалія)
    «ПІК Сеґед» (Угорщина)
    «Фленсбурґ» (Німеччина)
    ГК імені Мешкова (Брест, Білорусь)
    «Елверум» (Норвегія)

    Група В

    «Барселона» (Іспанія)
    «Веспрем» (Угорщина)
    «Кіль» (Німеччина)
    «Ольборґ» (Данія)
    «Нант» (Франція)
    «Мотор» (Запоріжжя, Україна)
    «Цельє» (Словенія)
    «Заґреб» (Хорватія)

    Ліга чемпіонів стартує восени. Дати будуть визначені пізніше, в залежності від ситуації з поширенням пандемії коронавірусу.

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    жеребкування Ліга чемпіонів гандбол ГК «Мотор» ГК «Віве Кельце» ГК «Кіль» ГК «Ольборґ» ГК «Барселона» ГК «Парі Сен-Жермен» ГК «Порту» ГК «Фленсбурґ» ГК імені Мешкова
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