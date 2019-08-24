Гандбольний «Мотор» розгромив ізраїльського чемпіона



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«Мотор» здолав ізраїльтян у День народження свого головного фаната Олександра Фото із соцмереж

На домашньому турнірі запоріжці виглядають вельми переконливо

Запорізький «Мотор» набрав потужний хід перед початком сезону.

На домашньому турнірі «Кубок Дніпра» команда Миколи Степанця здобула другу поспіль розгромну перемогу. Чемпіон України розібрався з віце-чемпіоном Ізраїлю «Хапоелем» 35:17. Вісім м'ячів закинув лівий крайній Ігор Сорока.

«Мотор» (Україна) - «Хапоель» (Рішон-ле-Ціон, Ізраїль) – 35:17

«Мотор»: Комок, Кірєєв; Вуйовіч (1), Кубатко (6), Бабичев (2), Малашинскас (3), Пуховський (3), Денисов, Дорощук (2), Кравченко (3), Донцов (2), Яанімаа (1), Гурковський, Жуков (3), Касай, Кус, Сорока (8), Паровинчак (1)

«Мотор» набрав чотири очки і сьогодні, 24 серпня зіграє за перше місце проти польської «Вісли» з Плоцька, у якої три очка після нічиї в матчі з білоруським СКА з Мінська (31:31).. Початок матчу лідерів «Кубка Дніпра» - о 14:00.