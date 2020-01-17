Німецького гандболіста зачинили в роздягальні на матчі чемпіонату Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юліус Кюн Твіттер

Гандболіст Юліус Кюн ледь не пропустив другу половину матчу проти Білорусі

Гандболіста збірної Німеччини Юліуса Кюна зачинили в роздягальні в перерві матчу основного етапу фінального турніру чемпіонату Європи. Через курйозний інцидент гравець ледь не пропустив другу половину зустрічі.

«Я залишався останнім у туалеті й одразу запідозрив щось недобре. У розпачі став грюкати в двері. На щастя, охоронець почув мене. Менеджер збірної вибачився та пообіцяв, що подібного більше не буде», - передає слова Кюна DPA.

Пізніше головний тренер німецької збірної Кристіан Прокоп зізнався, що одразу й не помітив відсутності гравця.

Читайте також: Тренер збірної України з гандболу залишив посаду

Збірна Німеччини в підсумку перемогла – 31:23.

Нагадаємо, збірна України вперше за останні 10 років також виступала в фінальному турнірі чемпіонату Європи. Однак наша команда програла всі три матчі на попередньому етапі та дочасно завершила боротьбу. Головний тренер української команди Сергій Бебешко написав заяву про відставку.