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    Німецького гандболіста зачинили в роздягальні на матчі чемпіонату Європи

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    Юліус Кюн - Німецького гандболіста зачинили в роздягальні на матчі чемпіонату Європи
    Юліус Кюн
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    Гандболіст Юліус Кюн ледь не пропустив другу половину матчу проти Білорусі

    Гандболіста збірної Німеччини Юліуса Кюна зачинили в роздягальні в перерві матчу основного етапу фінального турніру чемпіонату Європи. Через курйозний інцидент гравець ледь не пропустив другу половину зустрічі.

    «Я залишався останнім у туалеті й одразу запідозрив щось недобре. У розпачі став грюкати в двері. На щастя, охоронець почув мене. Менеджер збірної вибачився та пообіцяв, що подібного більше не буде», - передає слова Кюна DPA.

    Пізніше головний тренер німецької збірної Кристіан Прокоп зізнався, що одразу й не помітив відсутності гравця.

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    Збірна Німеччини в підсумку перемогла – 31:23.

    Нагадаємо, збірна України вперше за останні 10 років також виступала в фінальному турнірі чемпіонату Європи. Однак наша команда програла всі три матчі на попередньому етапі та дочасно завершила боротьбу. Головний тренер української команди Сергій Бебешко написав заяву про відставку.

    чемпіонат Європи гандбол
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