Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер ексгравець «Ворскли» та збірної Молдови з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Помер ексгравець «Ворскли» та збірної Молдови з футболу
Немешкало розпочинав займатися футболом у спеціалізованій ДЮСШ Полтави

У 2003-2005 роках Немешкало працював тренером-селекціонером в одеському «Чорноморці»

На 56-му році життя пішов з життя ексгравець полтавської «Ворскли» Вадим Немешкало. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ворсклу».

Немешкало розпочинав займатися футболом у спеціалізованій ДЮСШ Полтави, а у 1986 році вже дебютував у складі «Ворскли».

Згодом перейшов у київське «Динамо», але грав лише за дублюючий склад. У 1988 році став гравцем київського «ЦСКА», а потім повернувся до «Ворскли».

У 1994 році перейшов до молдовського «Тилігулу», де став володарем кубка країни. Тоді ж почав виступати за збірну Молдови, у складі якої провів дві гри.

У середині 1990-х років знову повернувся до полтавської «Ворскли». Пізніше грав за сімферопольську «Таврію», у 1999 році став гравцем охтирського «Нафтовика».

У 2000 році грав за таджицький «Регар-ТадАЗ». З командою грав у Кубку чемпіонів Співдружності, став срібним призером першості 2000 року. Захворівши в Таджикистані на тяжку форму хвороби Боткіна, Немешкало в 30 років був змушений завершити кар'єру гравця.

У 2003-2005 роках працював тренером-селекціонером в одеському «Чорноморці».

Нагадаємо, після тривалої хвороби у неділю, 8 червня, на 89-му році життя пішов з життя колишній селекціонер та тренер дитячо-юнацької спортивної школи київського «Динамо» Іван Терлецький.

«Іван Іванович був не просто тренером – він був Вчителем із великої літери. Саме він відкрив для багатьох хлопців дорогу у великий футбол, заклавши в них головне: не лише техніку гри, а й людяність, характер, гідність. Його серце завжди було з юними талантами, його слово – чесним і мудрим, а погляд – уважним до кожного. Для мене він був одним із перших тренерів. Людиною, яка навчила не здаватися, боротися й любити гру. Спочивайте з миром, Іване Івановичу. Дякуємо за все», – написав Сирота.

Іван Терлецький народився у Києві, де й почав робити перші кроки у великий футбол. У 1956–1957 роках виступав у складі київського «Динамо», за першу команду зіграв один поєдинок, здебільшого грав за дубль.

Після завершення активних виступів Іван Іванович розпочав тренерську діяльність. У 1970 році очолював «Шахтар» з Красного Луча, у 1974 році входив до тренерського штабу вінницького «Локомотива», а у 1979 році – чернівецької «Буковини». Протягом 1980-1981 років Іван Іванович обіймав посаду старшого тренера вінницької «Ниви», де посприяв становленню як футболіста та переходу до київського «Динамо» Василя Раца, а у 1983–1984 роках очолював криворізький «Кривбас».

Весь цей час Терлецький підтримував тісні стосунки з керівництвом київського «Динамо», фактично виконуючи роль скаута столичного клубу. Згодом він обійняв цю посаду офіційно, займаючись пошуком талантів для «Динамо» як на території України, так і за її межами. Працював у ДЮФШ «Динамо». Взимку 1993 року Терлецький увійшов до тренерського штабу новоствореного футбольного клубу «Бориспіль», який очолював Володимир Безсонов. Після відставки Безсонова та реорганізації клубу в «ЦСКА-Борисфен» продовжив співпрацю з новим наставником команди Михайлом Фоменком[4].

Згодом Терлецький повернувся до «Динамо», де продовжив займатися селекційною роботою. Приклав руку до переїзду в Київ форварда калінінградської «Балтики» Максима Шацьких, тривалий час очолював селекційну службу киян. З 2007 року займався селекцією переважно на рівні дитячо-юнацьких колективів. У червні 2014 року завершив роботу в клубі та вийшов на пенсію.

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонці вивісили банер із виділеною літерою «Д» у прізвищі ексзахисника московського «Динамо» Даси та зображенням плям крові
У Естонії фанати вивісили банер з плямами крові і прізвищем ізраїльтянина, який грав у Росії
Вчора, 13:28
У межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе ще один товариський поєдинок
Юнацька збірна України з футболу у товариській грі здолала іспанську «Мурсію» (U-21)
6 червня, 17:17
Індзагі отримуватиме в «Аль-Хілалі» 25 млн євро зарплатні на рік
Сімоне Індзагі очолив клуб із Саудівської Аравії
5 червня, 14:48
Давіде Анчелотті хоче запросити Луку Модрича в «Глазго Рейнджерс»
Модрич може приєднатися до Анчелотті – ЗМІ
30 травня, 18:01
Дитячі змагання мають відбутись з 30 травня по 4 червня у столиці країни – місті Доха
«Кривбас» відмовився від участі у дитячому турнірі в Катарі через росіян
29 травня, 17:20
Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт»
Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися трансляцію турніру
22 травня, 13:17
Під час матчу «Вальядолід» – «Реал» вболівальники на стадіоні ображали Вінісіуса
В Іспанії п'ять уболівальників отримали умовні терміни за расистські образи Вінісіуса
21 травня, 14:41
Олександр Кладієнко з 2014 року допомагав військовим як волонтер
На фронті загинув депутат Вишгородської міськради Олександр Кладієнко
16 травня, 15:35
Юнацька збірна України U-19 із футзалу пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи
Юнацька збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2025
16 травня, 11:17

Новини

Визначились всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
Визначились всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
Помер ексгравець «Ворскли» та збірної Молдови з футболу
Помер ексгравець «Ворскли» та збірної Молдови з футболу
Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо
Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо
18-річний російський хокеїст, який п'яним їздив без прав, після ДТП впав у кому
18-річний російський хокеїст, який п'яним їздив без прав, після ДТП впав у кому
Гудима здобув срібло молодіжного Кубка світу з маунтенбайку
Гудима здобув срібло молодіжного Кубка світу з маунтенбайку
Усик запросив Трампа до України, щоб показати реалії війни
Усик запросив Трампа до України, щоб показати реалії війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
60K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
51K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
29K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
24K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua