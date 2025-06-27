Бистров є бронзовим призером чемпіонату Європи 2008 року у складі збірної Росії

Колишній футболіст збірної Росії Володимир Бистров потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

20 вересня 2024 року Володимир Бистров фотографувався з членами сімей російських окупантів у рамках безкоштовного відвідування останніми ретро-гри «Зеніт» – ЦСКА на стадіоні «Зміна» в Санкт-Петербурзі.

Відвідування було організовано петербурзькою філією фонду «Заахисники Вітчизни».

Бистров відомий своїми виступами за санкт-петербурзький «Зеніт». З цим клубом він кілька разів ставав чемпіоном Росії, а також виграв Кубок країни. Зі «Спартаком» Бистров тричі завойовував срібні медалі російської першості.

Також він є бронзовим призером чемпіонату Європи 2008 року у складі збірної Росії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.