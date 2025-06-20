Мессі забив фантастичний гол на клубному чемпіонаті світу (відео)
«Інтер Маямі» здобув першу перемогу на клубному чемпіонаті світу
Американський клуб «Інтер Маямі» записав на свій рахунок першу перемогу на клубному чемпіонаті світу-2025. У другому турі групового етапу команда Ліонеля Мессі обіграла португальський «Порту» з рахунком 2:1, повідомляє «Главком».
Після стартового туру в групі А всі чотири команди мали по одному очку – обидва матчі завершились нульовими нічиїми. У другому турі ситуація змінилася: спочатку бразильський «Палмейрас» переміг єгипетський «Аль-Ахлі» з рахунком 2:0 та очолив групу. Згодом на поле вийшли «Інтер Маямі» та «Порту».
Зустріч розпочалась із швидкого гола португальської команди: вже на 8-й хвилині «Порту» отримав право на пенальті після фолу захисника «Інтера», який порушив правила проти Жуана Маріу. 11-метровий впевнено реалізував Саму – 0:1.
Відігратись американцям вдалося на 47-й хвилині – після передачі Марсело Вейгандта Теласко Сеговія точним ударом влучив у праву «дев’ятку», зрівнявши рахунок.
Вже за сім хвилин Ліонель Мессі реалізував стандарт: фантастичним ударом зі штрафного він перекинув стінку та поцілив у правий верхній кут воріт – 2:1.
До завершення матчу рахунок не змінився, і «Інтер Маямі» святкував перемогу.
Клубний чемпіонат світу-2025. Група А, 2-й тур
«Інтер Маямі» – «Порту» 2:1
Голи: Сеговія (47), Мессі (54) – Саму (8, пен.)
Завдяки цій перемозі команда Мессі піднялася на друге місце в турнірній таблиці. У третьому турі «Інтер Маямі» зустрінеться з лідером групи – «Палмейрасом», тоді як «Порту» зіграє проти «Аль-Ахлі». Обидва поєдинки заплановано на ніч з понеділка на вівторок, 24 червня, о 04:00 за київським часом.
Клубний чемпіонат світу-2025 Група A
- «Палмейрас» (Бразилія) – 4 очки, 2:0 (різниця голів)
- «Інтер Маямі» (США) – 3 очки, 2:1
- «Порту» (Португалія) – 1 очко, 1:2
- «Аль-Ахлі» (Єгипет) – 1 очко, 0:2
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