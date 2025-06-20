Мессі забив фантастичний гол на клубному чемпіонаті світу (відео)

Завдяки перемозі команда Мессі піднялася на друге місце в турнірній таблиці

«Інтер Маямі» здобув першу перемогу на клубному чемпіонаті світу

Американський клуб «Інтер Маямі» записав на свій рахунок першу перемогу на клубному чемпіонаті світу-2025. У другому турі групового етапу команда Ліонеля Мессі обіграла португальський «Порту» з рахунком 2:1, повідомляє «Главком».

Після стартового туру в групі А всі чотири команди мали по одному очку – обидва матчі завершились нульовими нічиїми. У другому турі ситуація змінилася: спочатку бразильський «Палмейрас» переміг єгипетський «Аль-Ахлі» з рахунком 2:0 та очолив групу. Згодом на поле вийшли «Інтер Маямі» та «Порту».

Зустріч розпочалась із швидкого гола португальської команди: вже на 8-й хвилині «Порту» отримав право на пенальті після фолу захисника «Інтера», який порушив правила проти Жуана Маріу. 11-метровий впевнено реалізував Саму – 0:1.

Відігратись американцям вдалося на 47-й хвилині – після передачі Марсело Вейгандта Теласко Сеговія точним ударом влучив у праву «дев’ятку», зрівнявши рахунок.

Вже за сім хвилин Ліонель Мессі реалізував стандарт: фантастичним ударом зі штрафного він перекинув стінку та поцілив у правий верхній кут воріт – 2:1.

До завершення матчу рахунок не змінився, і «Інтер Маямі» святкував перемогу.

Клубний чемпіонат світу-2025. Група А, 2-й тур

«Інтер Маямі» – «Порту» 2:1

Голи: Сеговія (47), Мессі (54) – Саму (8, пен.)

Завдяки цій перемозі команда Мессі піднялася на друге місце в турнірній таблиці. У третьому турі «Інтер Маямі» зустрінеться з лідером групи – «Палмейрасом», тоді як «Порту» зіграє проти «Аль-Ахлі». Обидва поєдинки заплановано на ніч з понеділка на вівторок, 24 червня, о 04:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу-2025 Група A

«Палмейрас» (Бразилія) – 4 очки, 2:0 (різниця голів) «Інтер Маямі» (США) – 3 очки, 2:1 «Порту» (Португалія) – 1 очко, 1:2 «Аль-Ахлі» (Єгипет) – 1 очко, 0:2

Нагадаємо, мадридський «Реал» на офіційному сайті повідомив, що нападника Кіліана Мбаппе відправили до шпиталю в Сполучених Штатах Америки.