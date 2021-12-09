Гол Малиновського не врятував «Аталанту» від вильоту з Ліги чемпіонів

Бергамаскі поступилися «Вільярреалу» і продовжать шлях у єврокубках в Лізі Європи

Останній матч групового турніру Ліги чемпіонів відбувся в Бергамо. Гру «Аталанта» – «Вільярреал» перенесли на добу через снігопад. Господарям потрібно було перемагати, але краще зіграв іспанський клуб.

Рахунок у матчі на третій хвилині відкрив Арно Груневелд із передачі Дані Парехо. На 42-й хвилині Етьєн Капу з пасу Мій Гомеса збільшив перевагу гостей. На 51-й хвилині Груневелд оформив дубль і збільшив перевагу «Вільярреала» до трьох голів.

З виходом на поле Руслана Малиновського гра «Аталанти» значно покращилася. Українець ударом з-за меж штрафного скоротив рахунок, а за кілька хвилин Дуван Сапата скоротив його до мінімуму. В господарів залишалося 10 хвилин на порятунок гри, але їх їм не вистачило – 2:3.

«Вільярреал» набрав 10 очок у групі F і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Раніше з цієї групи вийшов до плей-оф «Манчестер Юнайтед» (11 очок). «Аталанта» (6) вирушила до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування раундів плей-офф турнірів відбудеться наступного понеділка, 13 грудня.