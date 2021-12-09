Захисник «Зорі» забив у свої ворота і не дозволив команді перемогти

Віталій Вернидуб невдало перервав атаку норвезького клубу «Буде-Глімт» у Лізі конференцій

Українські клуби завершили участь у єврокубках. Усі три представники в групових турнірах, «Шахтар», «Динамо» і «Зоря», втратили шанси на продовження боротьби за тур до фінішу. Вони мали можливість голосно грюкнути дверима, але ні в кого з них на це не вистачило сили. В Лізі чемпіонів донеччани зіграли внічию з «Шерифом» (1:1), кияни поступилися «Бенфіці» (0:2), а «Зоря» також миром завершила гру в Лізі конференцій проти норвезького «Буде-Глімт».

Луганці, які приймають суперників у Запоріжжі, мали всі шанси на перемогу. Першими забили – це Назаріна розрядив гармату ударом зі штрафного. Згодом збільшувати перевагу Імереков і Громов, а в підсумку забив Віталій Вернидуб. Захисник, намагаючись перервати простріл у воротарський майданчик, зрізав м’яч у власні ворота – 1:1.