  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Захисник «Зорі» забив у свої ворота і не дозволив команді перемогти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Зоря&raquo; не втримала перемогу над &laquo;Буде-Глімт&raquo; - Захисник «Зорі» забив у свої ворота і не дозволив команді перемогти

    «Зоря» не втримала перемогу над «Буде-Глімт»

    фото з відкритих джерел

    Віталій Вернидуб невдало перервав атаку норвезького клубу «Буде-Глімт» у Лізі конференцій

    Українські клуби завершили участь у єврокубках. Усі три представники в групових турнірах, «Шахтар», «Динамо» і «Зоря», втратили шанси на продовження боротьби за тур до фінішу. Вони мали можливість голосно грюкнути дверима, але ні в кого з них на це не вистачило сили. В Лізі чемпіонів донеччани зіграли внічию з «Шерифом» (1:1), кияни поступилися «Бенфіці» (0:2), а «Зоря» також миром завершила гру в Лізі конференцій проти норвезького «Буде-Глімт».

    Луганці, які приймають суперників у Запоріжжі, мали всі шанси на перемогу. Першими забили – це Назаріна розрядив гармату ударом зі штрафного. Згодом збільшувати перевагу Імереков і Громов, а в підсумку забив Віталій Вернидуб. Захисник, намагаючись перервати простріл у воротарський майданчик, зрізав м’яч у власні ворота – 1:1.

    00_02

    Читайте також:

    Теги: ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК «Зоря» Ліга конференцій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захисник «Зорі» забив у свої ворота і не дозволив команді перемогти