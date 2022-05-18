Збірна України з футболу зіграла внічию з «Рієкою»

Кошти, зібрані за цей та інші контрольні поєдинки збірної України буде перераховано на платформу United24

Контрольним матчем проти хорватської «Рієки» національна збірна України продовжила серію поєдинків у межах підготовки до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023. Про це повідомляє УАФ.

У третьому травневому контрольному поєдинку синьо-жовті зустрічалися на виїзді з «Рієкою» з Хорватії.

Нагадаємо, раніше збірна України перемогла «Боруссію» із Менхенгладбаха (2:1) та італійський «Емполі» (3:1).

Наші футболісти вийшли на поле в особливому комплекті форми синього кольору. Перед початком зустрічі зі словами підтримки нашої країни виступили хорвати – директор донецького «Шахтаря» Даріо Срна й головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовичевич. Гімн України перед матчем виконала відома українська співачка Світлана Тарабарова.

Для українців вхід на стадіон «Руєвіца» сьогодні був вільним. Зазначимо, що кошти, зібрані за цей та інші контрольні поєдинки збірної України буде перераховано на платформу United24.

Зважаючи на те, що лише вчора синьо-жовті грали з «Емполі», Олександр Петраков виставив нову стартову 11-ку. Через отриману в попередньому матчі травму не міг допомогти команді Попов.

Українці з самого початку контролювали м’яч, певний час гра йшла без моментів. На 15-й хвилині у «Рієки» небезпечно поруч зі стійкою пробив Вук. Пізніше Буяльський недостатньо сильним ударом у руки голкіперу замкнув простріл Конопля. На 24-й хвилині ігрова перевага синьо-жовтих втілилася в гол – після закидання Буяльського в межах штрафного Гармаш потужно пробив із відскоку без шансів для кіпера.

Ближче до перерви хорвати стали частіше підбиратися до володінь Бущана. В одному з епізодів Мурич увірвався до штрафного, але не поцілив у дальній кут. А на 37-й хвилині господарі відігралися – після позиційної помилки наших центрбеків Вук спершу пробив у стійку, а потім прострілив на Дрмича, який і став автором голу. До перерви напівмоменти були в Гармаша та Довбика, але ударам наших хлопців на вистачало сили й влучності.

На початку другого тайму українці відправили м’яч у сітку, але гол Зубкова скасували через офсайд у Бєсєдіна в попередній фазі атаки. Незабаром із ударом Дрмича впорався Різник, який у перерві змінив Бущана. Згодом Качараба після подачі Коноплі з кутового не влучив у практично порожні ворота.

Надалі ігровою перевагою володіли українці, хорвати ж відповіли ударом Дрмича в руки Різнику. На 70-й хвилині Гармаш пробив вище після непоганого закидання партнера, пізніше у площину пробив Бєсєдін.

Ближче до завершення зустрічі темп гри знизився, українці трохи підсіли, проте не покинули спроб вирвати перемогу. Синьо-жовті мали напівмоменти, але Гармаш і Мудрик не зуміли переграти кіпера. У відповідь на 84-й хвилині Стойкович з лінії штрафного поцілив у стійку. У доданий арбітром час голкіпер хорватів парирував удар Буяльського після кутового. Тож у підсумку команди задовольнилися нічиєю – 1:1.

Нагадаємо, що один із директорів футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) відповів росіянам, які обурені чи не розуміють, чому їхніх спортсменів дискваліфікували на міжнародних змаганнях – щоб зрозуміти причину, їм треба поїхати у Маріуполь, Бучу чи Чернігів і подивитися на те, що накоїла їхня держава.