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    Новини

    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями

    Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня - Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня
    фото з відкритих джерел

    Голи Ярмоленка, Яремчука та Довбика вирішили долю матчу

    Національна збірна України з футболу здобула перемогу у півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. «Синьо-жовті» перемогли із рахунком 3:1. Це була перша поразка Шотландії з травня 1978 року на знаменитому «Гемпден-Парку».

    Одним із перших збірну України привітав президент Володимир Зеленський.

    «Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці!», – написав президент.

    «Пишаюся командою. Проте, якщо нам і довелося комусь програвати, то я рада, що то була Україна. Було відчутно, як важливо це для команди та вболівальників», – написала перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

    Українці розуміються на гуморі, тому за вечір у соцмережах назбиралося чимало мемів про Довбика, «відбій футбольної тривоги» та вік Ярмоленка.

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    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями

    Уболівальники, що зібралися на арені «Гемпден-Парку» у Глазго на матчі Шотландія – Україна, не забули згадати наших захисників. Трибуни влаштували фантастичний перфоманс на підтримку Збройних Сил України. Усі глядачі, незалежно від національності, скандували «ЗСУ!».

    За результатами матчу українська збірна проходить у фінал плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня – Україні протистоятиме збірна Уельсу.

    Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.

    Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Збірна України Шотландія українці Україна окупація #stoprussia
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    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями