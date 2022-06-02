Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями
Голи Ярмоленка, Яремчука та Довбика вирішили долю матчу
Національна збірна України з футболу здобула перемогу у півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. «Синьо-жовті» перемогли із рахунком 3:1. Це була перша поразка Шотландії з травня 1978 року на знаменитому «Гемпден-Парку».
Одним із перших збірну України привітав президент Володимир Зеленський.
«Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці!», – написав президент.
«Пишаюся командою. Проте, якщо нам і довелося комусь програвати, то я рада, що то була Україна. Було відчутно, як важливо це для команди та вболівальників», – написала перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.
Українці розуміються на гуморі, тому за вечір у соцмережах назбиралося чимало мемів про Довбика, «відбій футбольної тривоги» та вік Ярмоленка.
Уболівальники, що зібралися на арені «Гемпден-Парку» у Глазго на матчі Шотландія – Україна, не забули згадати наших захисників. Трибуни влаштували фантастичний перфоманс на підтримку Збройних Сил України. Усі глядачі, незалежно від національності, скандували «ЗСУ!».
За результатами матчу українська збірна проходить у фінал плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня – Україні протистоятиме збірна Уельсу.
Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.
Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.