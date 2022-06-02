Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями

Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня

Голи Ярмоленка, Яремчука та Довбика вирішили долю матчу

Національна збірна України з футболу здобула перемогу у півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. «Синьо-жовті» перемогли із рахунком 3:1. Це була перша поразка Шотландії з травня 1978 року на знаменитому «Гемпден-Парку».

Одним із перших збірну України привітав президент Володимир Зеленський.

«Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці!», – написав президент.