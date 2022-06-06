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  4. Яремчук не стримав сліз після поразки України збірній Вельсу (відео)
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    Новини

    Яремчук не стримав сліз після поразки України збірній Вельсу (відео)

    Роман Яремчук розплакався, коли гравці збірної України пішли дякувати вболівальникам - Яремчук не стримав сліз після поразки України збірній Вельсу (відео)
    Роман Яремчук розплакався, коли гравці збірної України пішли дякувати вболівальникам
    фото: кадр з відео

    Україна програла Вельсу у матчі за вихід на чемпіонат світу

    Форвард Роман Яремчук не зміг стримати сліз після поразки України збірній Вельсу. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

    У фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.

    Вельс відкрив рахунок на 35 хвилині. Гарет Бейл пробивав зі штрафного, Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у свої ворота – автогол.

    Суддя додав 5 хвилин до основного часу, однак українцям все одно не вдалося зрівняти рахунок.

    Після гри вони все одно підійшли до уболівальників і подякували їм за підтримку на «Кардіфф Сіті». Роман Яремчук не міг, та й, здається, навіть не намагався, стримати сльози.

    Також хакери втрутилися у діяльність сервісу OLL.TV, який транслював футбольний матч Уельс – Україна.

    Нагадаємо, російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

    Раніше повідомлялося, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.

    Теги: росія окупанти чемпіонат світу війна Збірна України Україна Андрій Ярмоленко Роман Яремчук окупація #stoprussia
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    Яремчук не стримав сліз після поразки України збірній Вельсу (відео)