Яремчук не стримав сліз після поразки України збірній Вельсу (відео)

Україна програла Вельсу у матчі за вихід на чемпіонат світу

Форвард Роман Яремчук не зміг стримати сліз після поразки України збірній Вельсу. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

У фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.

Вельс відкрив рахунок на 35 хвилині. Гарет Бейл пробивав зі штрафного, Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у свої ворота – автогол.

Суддя додав 5 хвилин до основного часу, однак українцям все одно не вдалося зрівняти рахунок.

Після гри вони все одно підійшли до уболівальників і подякували їм за підтримку на «Кардіфф Сіті». Роман Яремчук не міг, та й, здається, навіть не намагався, стримати сльози.

Heartbreak for Ukraine pic.twitter.com/YNHcieOypx — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 5, 2022

Pure, raw emotions



Broken hearts in Ukraine tonight pic.twitter.com/3qTzTUFBxO — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022

Також хакери втрутилися у діяльність сервісу OLL.TV, який транслював футбольний матч Уельс – Україна.

Нагадаємо, російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Раніше повідомлялося, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.