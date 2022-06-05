Збірна України з волейболу виграла всі матчі групового етапу Золотої Євроліги

Українці завершили груповий етап Золотої Євроліги на першому місці

Чоловіча збірна України з волейболу провела заключний поєдинок групового раунду Золотої Євроліги-2022. Про це повідомляє Федерація волейболу України.

«Синьо-жовті» вдруге за два дні обіграли команду Данії. Як і в попередньому матчі, для перемоги команді Угіса Крастіньша знадобилося п'ять сетів.

Підсумковий рахунок зустрічі - 20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15.

Таким чином, українці завершили груповий етап Золотої Євроліги на першому місці з шістьма перемогами у шести поєдинках.

Перед двома тріумфами над Данією, «синьо-жовті» двічі перемогли Хорватію (3:1, 3:1) та Іспанію (3:1, 3:0).

Ще до останнього туру українські волейболісти достроково вийшли до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2022.

Зазначимо, що українська збірна вдруге поспіль зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги. Минулого року українці дійшли до фіналу, де в боротьбі за «золото« програли Туреччині.

Півфінали та фінал відбудуться 18-19 червня у місті Вараждін, що у Хорватії.

Золота Євроліга-2022. Груповий етап. Всі результати матчів:

Хорватія – Україна – 1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 22:25)

Україна – Хорватія – 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:17)

Україна – Іспанія – 3:1 (25:23, 31:29, 22:25, 25:22)

Іспанія – Україна – 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)

Україна – Данія – 3:2 (26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11)

Данія – Україна – 2:3 (20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15)