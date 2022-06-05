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    Збірна України з волейболу виграла всі матчі групового етапу Золотої Євроліги

    Чоловіча збірна України виграла усі матчі групового етапу Золотої Євроліги-2022 - Збірна України з волейболу виграла всі матчі групового етапу Золотої Євроліги
    Чоловіча збірна України виграла усі матчі групового етапу Золотої Євроліги-2022
    фото: facebook.com/fvu.in.ua

    Українці завершили груповий етап Золотої Євроліги на першому місці

    Чоловіча збірна України з волейболу провела заключний поєдинок групового раунду Золотої Євроліги-2022. Про це повідомляє Федерація волейболу України.

    «Синьо-жовті» вдруге за два дні обіграли команду Данії. Як і в попередньому матчі, для перемоги команді Угіса Крастіньша знадобилося п'ять сетів.

    Підсумковий рахунок зустрічі - 20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15.

    Таким чином, українці завершили груповий етап Золотої Євроліги на першому місці з шістьма перемогами у шести поєдинках.

    Перед двома тріумфами над Данією, «синьо-жовті» двічі перемогли Хорватію (3:1, 3:1) та Іспанію (3:1, 3:0).

    Ще до останнього туру українські волейболісти достроково вийшли до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2022.

    Зазначимо, що українська збірна вдруге поспіль зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги. Минулого року українці дійшли до фіналу, де в боротьбі за «золото« програли Туреччині.

    Півфінали та фінал відбудуться 18-19 червня у місті Вараждін, що у Хорватії.
    Золота Євроліга-2022. Груповий етап. Всі результати матчів:
    • Хорватія – Україна – 1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 22:25)
    • Україна – Хорватія – 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:17)
    • Україна – Іспанія – 3:1 (25:23, 31:29, 22:25, 25:22)
    • Іспанія – Україна – 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)
    • Україна – Данія – 3:2 (26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11)
    • Данія – Україна – 2:3 (20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15)
    Турнірна таблиця. Група В:
    • • Україна – 6 перемог (6 матчів), 16 очок
    • • Хорватія – 3 перемоги (5), 8 очок
    • • Іспанія – 1 перемога (5), 3 очки
    • • Данія – 0 перемог (4), 3 очки.

    Нагадаємо, чемпіонат України з волейболу завершено достроково.

    Таке рішення ухвалив виконавчий комітет ФВУ через воєнний стан, введений у країні у зв’язку з вторгненням у країну кремлівських військ.

    До слова, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.

    Теги: спорт волейбол Збірна України Данія Іспанія українці Хорватія Україна золото
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    Збірна України з волейболу виграла всі матчі групового етапу Золотої Євроліги