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    Головному редакторові телеканалів «Футбол» діагностували рак. Друзі просять про допомогу

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    Андрій Півнюк бореться зі страшною недугою - Головному редакторові телеканалів «Футбол» діагностували рак. Друзі просять про допомогу
    Андрій Півнюк бореться зі страшною недугою
    Фото - Фейсбук Володимира Крамара

    Сумну звістку повідомив у власному «Фейсбуку» редактор програми «Великий футбол»

    Головний редактор телеканалів «Футбол1»/«Футбол2» Андрій Півнюк бореться з важкою недугою. Про це на власній сторінці у «Фейсбуку» повідомив режисер програми «Великий футбол» Володимир Крамар. 

    «Дорогі друзі, колеги, родичі, знайомі! - звернувся до своїх підписників Володимир. - У нашу телевізійну родину увірвалося страшне горе. Горе, від якого душать сльози і цей біль лише наростає. Андрієві Півнюку, моєму колезі, товаришу і головному режисеру телеканалів «Футбол1»/«Футбол2» терміново потрібна допомога. У нього діагностували рак кісткового мозку.

    Вірю, що це лікується! Знаю, всі разом ми зможемо врятувати Андрія. Усвідомлюю, що дорога кожна здана нами гривня. Розумію, що дорога кожна хвилина!»

    Ось реквізити для надання фінансової підтримки для Андрія Півнюка.
    ПУМБ
    МФО: 334851
    Рахунок: 26207111634088
    Одержувач: Андрій Олександрович Півнюк

    ПриватБанк
    МФО банку: 305299
    ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570
    Рахунок одержувача: 29244825509100
    Призначення платежу: поповнення поточного рахунку 4149439005967405

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