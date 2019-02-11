«Отче наш» і сліди від шипів: Зінченко показав щитки після матчу з «Челсі» (фото)



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У перемозі «МанСіті» над «Челсі» роль Олександра Зінченка одна з ключових Instagram Олександра Зінченка

Українець попрацював на славу

Український леґіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко поділився у власному Instagram світлиною своїх щитків після матчу 26-го туру англійської Прем’єр-ліги проти «Челсі». Поверх національних кольорів України набито текст молитви «Отче наш» російською. Колориту інвентреві додали кілька відбитків шипів від бутсів суперників.

Коли забарвлення бойове не лише за кольором, а й за змістом

Нагадаємо, що у неділю, 10 лютого, Зінченко відіграв проти лондонських «аристократів» усі 90 хвилин на позиції лівого оборонця. «МанСіті» перемогли 6:0, а другий і шостий м’ячі Серхіо Кун Аґуеро і Рахім Стерлінґ забивали після передач Олександра.

Статистика свідчить, що впродовж матчу українець зробив 65 передач і 92 відсотки з них точні. За оцінками англійської преси, Зінченко отримав третій поміж гравців своєї команди бал — 8,1.