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    «Отче наш» і сліди від шипів: Зінченко показав щитки після матчу з «Челсі» (фото)

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    У перемозі &laquo;МанСіті&raquo; над &laquo;Челсі&raquo; роль Олександра Зінченка одна з ключових - «Отче наш» і сліди від шипів: Зінченко показав щитки після матчу з «Челсі» (фото)
    У перемозі «МанСіті» над «Челсі» роль Олександра Зінченка одна з ключових
    Instagram Олександра Зінченка

    Українець попрацював на славу

    Український леґіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко поділився у власному Instagram світлиною своїх щитків після матчу 26-го туру англійської Прем’єр-ліги проти «Челсі». Поверх національних кольорів України набито текст молитви «Отче наш» російською. Колориту інвентреві додали кілька відбитків шипів від бутсів суперників.

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    Коли забарвлення бойове не лише за кольором, а й за змістом

    Нагадаємо, що у неділю, 10 лютого, Зінченко відіграв проти лондонських «аристократів» усі 90 хвилин на позиції лівого оборонця. «МанСіті» перемогли 6:0, а другий і шостий м’ячі Серхіо Кун Аґуеро і Рахім Стерлінґ забивали після передач Олександра.

    Статистика свідчить, що впродовж матчу українець зробив 65 передач і 92 відсотки з них точні. За оцінками англійської преси, Зінченко отримав третій поміж гравців своєї команди бал — 8,1.

     Читайте також: ПАОК за участю українського футболіста позбавив суперника «Динамо» шансів на титул у Греції
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